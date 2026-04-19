Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει, σύμφωνα με το IRNA

Στον αέρα ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν πριν καν αρχίσει, καθώς σύμφωνα με το IRNA – το οποίο, ωστόσο, δεν επικαλείται κανέναν αξιωματούχο ή επίσημο θεσμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας – η Τεχεράνη απορρίπτει την πρόσκληση και χαρακτηρίζει τις σχετικές με τις διαπραγματεύσεις ειδήσεις ως «fake news».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (19/4) πως αμερικανική αντιπροσωπεία θα φτάσει στο Ισλαμαμπάντ προκειμένου να λάβει μέρος στις συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου. Δεν παρέλειψε, βέβαια, να εξαπολύσει και νέα «πυρά» προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για συμφωνία και πως εάν οι συζητήσει δεν καρποφορήσουν «θα καταστρέψει τα πάντα» και όλη η χώρα «θα τιναχτεί στον αέρα».

Ο Τραμπ εκτόξευσε τις απειλές αυτές τόσο από το Truth Social, όσο και από αμερικανικά δίκτυα, όπως το ABC και το Fox News.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η αμερικανική αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στο Πακιστάν με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Την ίδια ώρα, το CNN μετέδιδε πως αποστολή από το Ιράν θα μεταβεί στην πακιστανική πρωτεύουσα, έχοντας την ίδια σύνθεση με την προηγούμενη φορά. Το δημοσίευμα ανέφερε, δε, ότι δεν αποκλείεται – εάν οι συνομιλίες έχουν θετική έκβαση – στο Πακιστάν να μεταβεί σε δεύτερο χρόνο και ο ίδιος ο Τραμπ, καθώς επίσης και ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, για να υπογράψουν την τελική διακήρυξη.

Παρ’ όλα αυτά, στην Τεχεράνη το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό, με την ιρανική κυβέρνηση να μην έχει προβεί ακόμη σε καμία επίσημη δήλωση. Από την ανάρτηση του Τραμπ και μετά, η ιρανική πλευρά στέλνει μηνύματα απόρριψης μέσα από τα ιρανικά μέσα και πρακτορεία ειδήσεων.

Τόσο το πρακτορείο Fars όσο και το κρατικό μέσο ενημέρωσης του Ιράν IRIB μετέδωσαν ότι η συμμετοχή της χώρας στις συνομιλίες δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τους Ιρανούς αξιωματούχους. Το Fars σημείωσε, πάντως, ότι η Τεχεράνη δεν εκτιμά πως η προοπτική των συνομιλιών θα είναι «ιδιαίτερα θετική», ιδίως από τη στιγμή που ο θαλάσσιος αποκλεισμός είναι ακόμη σε ισχύ. «Όσο συνεχίζεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός από τις ΗΠΑ, το Ιράν δεν θα εξετάσει καν το ενδεχόμενο δεύτερης συνάντησης στο Ισλαμαμπάντ», αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim προχώρησε ακόμη περισσότερο, αναφέροντας ότι «το Ιράν δεν έχει προς το παρόν σχέδιο να στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία».

Λίγη ώρα αργότερα, το IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξέτασε τις νέες προτάσεις της Ουάσινγκτον για τη συμφωνία-πλαίσιο, τις οποίες χαρακτήρισε «υπερβολικές, με μη ρεαλιστικές προσδοκίες», ενώ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «συνεχείς αλλαγές στη στάση της και για μπαράζ αντιθέσεων», σημειώνοντας ότι συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς του αποκλεισμού των λιμανιών, ο οποίος θεωρείται κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να μην συμμετάσχει στις συνομιλίες. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι μεγάλα μέσα, όπως το CNN, αποφεύγουν να αναπαραγάγουν την είδηση από το IRNA, καθώς δεν την έχουν ακόμη διασταυρώσει, ενώ οι Times of Israel γράφουν ότι το Ιράν «εμφανίζεται αναποφάσιστο».

Συγκεκριμένη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου εξακολουθεί να μην υπάρχει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τoυ Axios, η επιφυλακτική στάση του Ιράν εξηγείται από το γεγονός πως φοβάται ότι η ανακοίνωση νέου γύρου συνομιλιών από τον Τραμπ ήταν παγίδα, με τις ΗΠΑ να ετοιμάζουν στην πραγματικότητα αιφνιδιαστική επίθεση, όσο η Τεχεράνη προετοιμάζεται για συμμετοχή στις συνομιλίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, η Τεχεράνη φέρεται να έχει δώσει εντολή στον στρατό να τεθεί εκ νέου σε αυξημένη επιφυλακή, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Επικοινωνία πρωθυπουργού Πακιστάν και προέδρου Ιράν

Το βράδυ της Κυριακής (19/4), ο Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μασούν Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Σαρίφ, η συνομιλία χαρακτηρίστηκε «θερμή και εγκάρδια» και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.

Ωστόσο, ούτε μετά από την τηλεφωνική τους επικοινωνία βγήκε κάποια είδηση σχετικά με τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών.

Με βάση τη σχετική ανακοίνωση: