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S&amp;P Global Ratings: Διατηρείται η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB» με σταθερό outlook
Αναλύσεις
23:35 - 24 Απρ 2026

S&P Global Ratings: Διατηρείται η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB» με σταθερό outlook

Reporter.gr Newsroom
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Σε διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας στο «BBB» με σταθερές προοπτικές προχώρησε η S&P Global Ratings, στην πρώτη της αξιολόγηση για το 2026.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επισημαίνει το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ως παράγοντα που ενισχύει τη στάση αναμονής στις αγορές και στις αξιολογήσεις κρατικού κινδύνου.

Η απόφαση θεωρείται ευρέως αναμενόμενη από την αγορά, καθώς δεν έχουν καταγραφεί μεταβολές που να δικαιολογούν αναβάθμιση ή υποβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στο παρόν στάδιο.

Παρόμοια στάση σταθερότητας έχουν υιοθετήσει και άλλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης το προηγούμενο διάστημα, διατηρώντας αμετάβλητες τις βαθμολογίες της χώρας.

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