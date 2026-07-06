ΧΑ: Νέο υψηλό 200 μηνών για το Γενικό Δείκτη

Άνοδο κατά 1,27% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2537,23 μονάδες (στο +3,59% ο ΓΔ & στο +4,69% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +19,64% ο ΓΔ & στο +24,79% οι τράπεζες στο έτος), υψηλό 200 μηνών.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,9 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές έδειξαν την αποφασιστικότητά τους σε σχέση με την ανάληψη της υπεροπλίας και οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση. Για να καταγράψει το υψηλό ημέρας στις 2543 μονάδες λίγο μετά τις 3μμ, περιορίζοντας τα κέρδη του στη συνέχεια και κλείνοντας στις δημοπρασίες λίγο χαμηλότερα. Με οδηγό τις τράπεζες αλλά και όλους σχεδόν τους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,606% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά (ιστορικό υψηλό ο DAX και οι δείκτες Eurostoxx). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,35%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,36%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+3,77%), ο ΟΤΕ (+4,33%), o Aktor (+4,66%), ο Τιτάν (+1,57%), το Jumbo (+1,13%), η ΔΕΗ (+1,63%), η Κύπρου (+1,02%), η Allwyn (+0,89%) και ο Αβαξ (+4,30%).

Στον αντίποδα, υποχώρηση κατέγραψαν η Credia (-0,68%) και η Βιοχάλκο (-0,31%).

Απολογιστικά, 66 μετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Seanergy. Αποκοπές μερισμάτων θα γίνουν για την Elton και την Fais, ενώ η Lamda Development ανακοινώνει την Τετάρτη τα μεγέθη της για το 1ο τρίμηνο και την Πέμπτη η Γ.Σ. της Elvalhalcor την ΑΜΚ ύψους €250 εκ.

Επιχειρηματικά νέα

ΧΑ: όριο ημερήσιας διακύμανσης 10% η μετοχή της Καρέλια από 6/7.

Eurobank Equities: Νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες. Τα ισχυρά αποτελέσματα του α’ τριμήνου ενισχύουν τη θετική εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες. Διατηρείται σύσταση αγοράς για τις τρεις συστημικές τράπεζες αλλά και τις Optima και Κύπρου. Οι νέες τιμές-στόχοι: Αlpha Bank: 4,95 ευρώ, Εθνική: 18,7 ευρώ, Πειραιώς: 11,1 ευρώ, Optima Bank: 11,6 ευρώ, Κύπρου: 11,6 ευρώ.

Seanergy (ναυτιλιακή εταιρεία): Μεταξύ 4,9% και 5,2% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το 5ετες ομόλογο της Seanergy, η δημόσια προσφορά ύψους 100 εκ. ευρώ, για την οποία ξεκινά σήμερα Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη.

AVAX: Στροφή σε παραχωρήσεις, ενέργεια και real estate. Κ.Μίτζαλης (CEO): στοχεύει σε EBITDA των 150 εκατ. έως το 2030, με το 40% των εσόδων να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα. To 2032 η ολοκλήρωση της Γραμμής 4.

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 9 Οκτωβρίου 2026.

ΤτΕ: Στο 0,35% αυξήθηκε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων τον Μάιο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 4,65%, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 4,30 εκατοστιαίες μονάδες (στο 4,29% για τις υφιστάμενες).