Επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Kayak

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR («Halcyon Equity Partners») ανακοίνωσε την επένδυσή του στην Kayak Α.Ε. («Kayak»), μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παραγωγής και διανομής premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του Halcyon Equity Partners «Invest in the Best of Greece» και βασίζεται στη δυναμική του χαρτοφυλακίου σημάτων της Kayak, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η Kayak ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών μέσω των brands Kayak, Chillbox και Goatit. Σήμερα διαθέτει δίκτυο άνω των 80 ιδιόκτητων και franchise καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa.

Η εταιρεία λειτουργεί σύγχρονη παραγωγική μονάδα στο Κορωπί, εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής για την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων της. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει συμπληρωματικά τμήματα της αγοράς: το Kayak, ένα βραβευμένο premium gourmet brand παγωτού και γλυκού, το Chillbox, τη μεγαλύτερη αλυσίδα frozen yogurt στην Ελλάδα με τη χαρακτηριστική φιλοσοφία do-it-yourself, και το Goatit, ένα καινοτόμο concept παγωτού με κατσικίσιο γάλα από επιλεγμένους παραγωγούς της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται, η επένδυση του Halcyon Equity Partners σηματοδοτεί τη νέα αναπτυξιακή φάση της Kayak, με στόχο την επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης, την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων στην καινοτομία και την παραγωγική της δυναμικότητα.

Κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί η υλοποίηση στοχευμένων συμπληρωματικών εξαγορών, οι οποίες αναμένεται να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο σημάτων και τη γεωγραφική παρουσία της εταιρείας. Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη και τις λειτουργικές βελτιώσεις, η στρατηγική αυτή φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Kayak στην αγορά premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

«Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Kayak. Από το 1993, στόχος μας είναι να δημιουργούμε premium προϊόντα που ενθουσιάζουν τους πελάτες μας, χτίζοντας παράλληλα brands με διαχρονική αξία. Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών», δήλωσε ο Άκης Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Kayak.

Από την πλευρά της, η Managing Partner του Halcyon Equity Partners, Ελένη Μπαθιανάκη, ανέφερε: «Η Kayak συνδυάζει ισχυρή θέση στην αγορά, ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στις κατηγορίες του premium παγωτού, του frozen yogurt και των γλυκών. Σε στενή συνεργασία με τους ιδρυτές και τη διοικητική ομάδα, θα στηρίξουμε την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και τις επενδύσεις της στην καινοτομία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην αναπτυξιακή της πορεία, συνδυάζοντας την οργανική επέκταση με μια ενεργή στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, που θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και θα επιταχύνει τη διεθνή της παρουσία.»

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη των Lambadarios Law Firm και PwC Greece.

Η Kayak

Η Kayak ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη και παράγει και διανέμει προϊόντα premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών μέσω των brands Kayak, Chillbox και Goatit. Διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής στο Κορωπί, δίκτυο άνω των 80 ιδιόκτητων και franchise καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο και απασχολεί 125 εργαζομένους, συνδυάζοντας τη γαστρονομική καινοτομία με σταθερή ποιότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR είναι επενδυτικό κεφάλαιο private equity που επενδύει σε ώριμες scale-up επιχειρήσεις, αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες εταιρείες και small mid-caps στην Ελλάδα, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους. Διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 208 εκατ. ευρώ και επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις με ισχυρές διοικητικές ομάδες, βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.