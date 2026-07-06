ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Kayak
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09:45 - 06 Ιουλ 2026

Επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Kayak

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR («Halcyon Equity Partners») ανακοίνωσε την επένδυσή του στην Kayak Α.Ε. («Kayak»), μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παραγωγής και διανομής premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του Halcyon Equity Partners «Invest in the Best of Greece» και βασίζεται στη δυναμική του χαρτοφυλακίου σημάτων της Kayak, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η Kayak ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών μέσω των brands Kayak, Chillbox και Goatit. Σήμερα διαθέτει δίκτυο άνω των 80 ιδιόκτητων και franchise καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa.

Η εταιρεία λειτουργεί σύγχρονη παραγωγική μονάδα στο Κορωπί, εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής για την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων της. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιό της καλύπτει συμπληρωματικά τμήματα της αγοράς: το Kayak, ένα βραβευμένο premium gourmet brand παγωτού και γλυκού, το Chillbox, τη μεγαλύτερη αλυσίδα frozen yogurt στην Ελλάδα με τη χαρακτηριστική φιλοσοφία do-it-yourself, και το Goatit, ένα καινοτόμο concept παγωτού με κατσικίσιο γάλα από επιλεγμένους παραγωγούς της Κρήτης.

Όπως αναφέρεται, η επένδυση του Halcyon Equity Partners σηματοδοτεί τη νέα αναπτυξιακή φάση της Kayak, με στόχο την επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης, την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων στην καινοτομία και την παραγωγική της δυναμικότητα.
Κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί η υλοποίηση στοχευμένων συμπληρωματικών εξαγορών, οι οποίες αναμένεται να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο σημάτων και τη γεωγραφική παρουσία της εταιρείας. Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη και τις λειτουργικές βελτιώσεις, η στρατηγική αυτή φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Kayak στην αγορά premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.

«Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Kayak. Από το 1993, στόχος μας είναι να δημιουργούμε premium προϊόντα που ενθουσιάζουν τους πελάτες μας, χτίζοντας παράλληλα brands με διαχρονική αξία. Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών», δήλωσε ο Άκης Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Kayak.

Από την πλευρά της, η Managing Partner του Halcyon Equity Partners, Ελένη Μπαθιανάκη, ανέφερε: «Η Kayak συνδυάζει ισχυρή θέση στην αγορά, ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στις κατηγορίες του premium παγωτού, του frozen yogurt και των γλυκών. Σε στενή συνεργασία με τους ιδρυτές και τη διοικητική ομάδα, θα στηρίξουμε την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και τις επενδύσεις της στην καινοτομία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην αναπτυξιακή της πορεία, συνδυάζοντας την οργανική επέκταση με μια ενεργή στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, που θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και θα επιταχύνει τη διεθνή της παρουσία.»

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη των Lambadarios Law Firm και PwC Greece.

Η Kayak

Η Kayak ιδρύθηκε το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη και παράγει και διανέμει προϊόντα premium παγωτού, frozen yogurt και γλυκών μέσω των brands Kayak, Chillbox και Goatit. Διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής στο Κορωπί, δίκτυο άνω των 80 ιδιόκτητων και franchise καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο και απασχολεί 125 εργαζομένους, συνδυάζοντας τη γαστρονομική καινοτομία με σταθερή ποιότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR είναι επενδυτικό κεφάλαιο private equity που επενδύει σε ώριμες scale-up επιχειρήσεις, αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες εταιρείες και small mid-caps στην Ελλάδα, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους. Διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 208 εκατ. ευρώ και επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις με ισχυρές διοικητικές ομάδες, βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό
Φορολογία

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη

Το Halcyon Equity Partners επενδύει στον Όμιλο ERGON
Επιχειρήσεις

Το Halcyon Equity Partners επενδύει στον Όμιλο ERGON

Halcyon Equity Partners: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στην καινοτόμο εταιρεία Wheelsys S.A.
Επιχειρήσεις

Halcyon Equity Partners: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στην καινοτόμο εταιρεία Wheelsys S.A.

Πρώτος γύρος συγκέντρωσης κεφαλαίων για την Halcyon Equity Partners S.C.A.SICAR
Επιχειρήσεις

Πρώτος γύρος συγκέντρωσης κεφαλαίων για την Halcyon Equity Partners S.C.A.SICAR

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/07/2026 - 10:22

ifo: Ελαφρά βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική οδοποιία

Υγεία
06/07/2026 - 10:17

Απεξάρτηση: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπέμπει «SOS» με επιστολή στον Μητσοτάκη

Πολιτική
06/07/2026 - 10:15

Η απάντηση της Μπακογιάννη στο «Ντόρα, σύνελθε...» του Σαμαρά

Αναλύσεις
06/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Νέο υψηλό 200 μηνών για το Γενικό Δείκτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
06/07/2026 - 10:08

Θερινές Εκπτώσεις 2026: Ευκαιρίες και αισιοδοξία στην αγορά του Πειραιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 10:03

Ρεύμα: Πώς γίνεται η απάτη στο όνομα του ΔΕΔΔΗΕ: «Μη δίνετε χρήματα ή τιμαλφή»

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 10:00

Μικτές τάσεις στην Ασία - Στο επίκεντρο οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και η Fed

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/07/2026 - 09:45

Επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Kayak

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 09:18

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
06/07/2026 - 09:10

Γενικά αίθριος ο καιρός με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/07/2026 - 08:41

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Φορολογία
06/07/2026 - 08:23

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό

Ειδήσεις
06/07/2026 - 08:09

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο έπληξε πολυκατοικίες - Εννέα νεκροί

Σχόλια Αγοράς
06/07/2026 - 08:01

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού

Εργασιακά
06/07/2026 - 07:45

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
06/07/2026 - 00:10

Θύελλα στο Μουντιάλ: «Σβήστηκε» κόκκινη κάρτα επιθετικού των ΗΠΑ μετά από παρέμβαση του Τραμπ!

Ειδήσεις
05/07/2026 - 22:05

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζήτησαν προσάρτηση στο Ισραήλ

Magazino
05/07/2026 - 21:37

Ελεάνα Ανδρεούδη: Κάθε καλλιτέχνης όταν ανεβαίνει στη σκηνή οφείλει να αισθάνεται σταρ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 21:11

Τρεις γιοι του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, εμφανίστηκαν στην κηδεία – όχι όμως ο διάδοχός του

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
05/07/2026 - 21:07

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες

Πολιτική
05/07/2026 - 20:52

Μαρινάκης κατά Σαμαρά: Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης

Ειδήσεις
05/07/2026 - 19:40

«Χείρα βοηθείας» Τραμπ στον Πούτιν για την Ουκρανία - Τι συζήτησαν πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 19:30

Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ ξόδεψαν από 2.500 έως 150.000 δολάρια για να δουν αγώνες

Πολιτική
05/07/2026 - 19:11

ΠΑΣΟΚ Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί - Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κ. Ντόκο άμεσα

Magazino
05/07/2026 - 18:59

Τζον Γκλιζ (Monty Python): Δεν θα μπορούσα να επιβιώσω σήμερα ως κωμικός

Magazino
05/07/2026 - 18:45

Πού θα βγεις μετά το θερινό; 5 προτάσεις

Magazino
05/07/2026 - 18:33

Κρίση του παιδιού σε δημόσιο χώρο: 5 έξυπνες κινήσεις για να διαχειριστείτε το χάος και τα βλέμματα

Ειδήσεις
05/07/2026 - 18:07

WSJ: Το ΝΑΤΟ έλυσε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, αλλά έχει δύο ακόμα εμπόδια να ξεπεράσει

Ειδήσεις
05/07/2026 - 17:00

Μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Οινόη

Ειδήσεις
05/07/2026 - 16:38

F-35 στην Τουρκία: Γιατί ανησυχεί το Ισραήλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ