ΧΑ: Πλησιέστερη αντίδραση στις 2520 μονάδες - Τα βλέμματα στα στοιχεία πληθωρισμού 

Υποχώρηση κατά 2,14% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2487,60 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 360,3 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και ρευστοποιήσεις τραπεζών και όλων σχεδόν των blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Με το ΓΔ να καταγράφει το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2457 μονάδων περί τις 1μμ για ανακάμψει περί τις 30 μονάδες ως τις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,774% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν καθώς η ρητορική Τραμπ προϊδέαζε για επάνοδο των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μ. Ανατολή. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,11%) κατέγραψε απώλειες με τη Εθνική (-2,93%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-6,07%), η Metlen (-3,97%), η Βιοχάλκο (-3,81%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 2,13%), ο ΟΤΕ (-1,79%), η Allwyn (-3,46%), η Credia (-2,95%), η Aegean (-4,14%) και το ΔΑΑ (- 2,88%). Στο αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (+0,83%), η ΜΟΗ (+0,61%) αλλά και η ΣΙΔΜΑ (+15,88%) με τα Πλαστικά Θράκης (+2,21%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 20 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 92 εκείνων που υποχώρησαν. Η δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι τελείωσε η εκεχειρία με την Τεχεράνη, πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις σε όλες τις αγορές. Ο ΓΔ άνοιξε με ένα τεράστιο πτωτικό χάσμα, πήρε απότομη κλίση και έριξε βουτιά στο κενό. Το ενθαρρυντικό είναι ότι αναδύθηκε από τα χαμηλά ημέρας για να κλείσει τελικά πάνω στην πρώτη κρίσιμη στήριξη των 2484-2478 μονάδων. Πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση στις 2520 μονάδες.

Στις 12μμ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουνίου (στο 5,2% το Μάιο).