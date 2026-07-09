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Οι ψηφιακές πληρωμές σε νέα... πίστα: Wallets, AI και ψηφιακή ταυτότητα στο οικοσύστημα συναλλαγών
Τεχνολογία
10:17 - 09 Ιουλ 2026

Οι ψηφιακές πληρωμές σε νέα... πίστα: Wallets, AI και ψηφιακή ταυτότητα στο οικοσύστημα συναλλαγών

Γιώργος Αλεξάκης
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Η ελληνική αγορά ψηφιακών πληρωμών εισέρχεται σε μια νέα φάση ωρίμανσης, όπου το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η αντικατάσταση της πλαστικής κάρτας από το κινητό τηλέφωνο, αλλά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος που θα συγκεντρώνει πληρωμές, υπηρεσίες, ταυτοποίηση και, στο επόμενο στάδιο, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η επίσημη διάθεση του Samsung Pay μέσω του Samsung Wallet στην ελληνική αγορά ανέδειξε αυτήν ακριβώς τη μετάβαση. Η Samsung, σε συνεργασία με τις Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Visa και Viva.com, παρουσίασε μια πλατφόρμα που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ψηφιακό κέντρο της καθημερινότητας, μετατρέποντας σταδιακά το smartphone σε υποκατάστατο του φυσικού πορτοφολιού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα καταγράφουν ισχυρή δυναμική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του GRECA και του ELTRUN που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, το 73% των χρηστών του διαδικτύου πραγματοποιεί πλέον ηλεκτρονικές αγορές, ενώ το 74% χρησιμοποιεί ψηφιακές πληρωμές. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη των digital wallets, καθώς το 34% των χρηστών δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί συστηματικά και ένα ακόμη 16% περιστασιακά, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή μετατόπιση προς mobile-first συναλλαγές.

Αντίστοιχα, η Visa επισήμανε ότι μέσα σε μία δεκαετία οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί, τόσο σε αριθμό συναλλαγών όσο και σε αξία, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια χρησιμοποιούνται πλέον σε σημαντικό ποσοστό τόσο των ηλεκτρονικών αγορών όσο και των ανέπαφων συναλλαγών στα φυσικά καταστήματα.

Τα ψηφιακά πορτοφόλια

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αύξηση της χρήσης. Όπως προέκυψε από τις τοποθετήσεις των στελεχών που συμμετείχαν στις συζητήσεις της εκδήλωσης, η αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ψηφιακά πορτοφόλια μετατρέπονται από εργαλεία πληρωμών σε πλατφόρμες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Η δυνατότητα αποθήκευσης καρτών, εισιτηρίων, boarding passes, loyalty cards, ψηφιακών κλειδιών αυτοκινήτου και εργασιακών εφαρμογών αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο αυτής της μετάβασης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις μελλοντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ψηφιακή ταυτότητα. Η Samsung δήλωσε ότι το Wallet έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το European Digital Identity Wallet όταν αυτό τεθεί σε εφαρμογή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενσωμάτωση δημόσιων υπηρεσιών και διαδικασιών ταυτοποίησης στην ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τις καθημερινές συναλλαγές.

Νέες συνεργασίες

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της νέας εποχής είναι η στενότερη συνεργασία μεταξύ τραπεζών, εταιρειών τεχνολογίας και fintech επιχειρήσεων. Η διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα βασίζεται ακριβώς σε αυτό το μοντέλο συνεργασίας, με τις Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς να υποστηρίζουν τις πληρωμές μέσω καρτών Visa, τη Viva.com να επεκτείνει την υπηρεσία και στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του Smart Checkout και τη Visa να λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος του οικοσυστήματος.

Παράλληλα, η ασφάλεια παραμένει βασικός παράγοντας ανάπτυξης των ψηφιακών πληρωμών. Η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως το Samsung Knox, η βιομετρική πιστοποίηση και η τεχνολογία tokenisation αντανακλά τη γενικότερη τάση του κλάδου για μεταφορά των ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων σε περιβάλλοντα με πολλαπλά επίπεδα προστασίας.

Το επόμενο μεγάλο βήμα, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, αφορά την ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι πλατφόρμες ψηφιακών πορτοφολιών αναμένεται να υποστηρίζουν προσωποποιημένες προτάσεις αγορών, προγράμματα επιβράβευσης, υπηρεσίες Buy Now Pay Later (BNPL) και εφαρμογές AI Commerce, όπου ο ψηφιακός βοηθός θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία των συναλλαγών. Σε επόμενο στάδιο εξετάζεται ακόμη και η δυνατότητα πραγματοποίησης συγκεκριμένων πληρωμών από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης για λογαριασμό του χρήστη, πάντα υπό αυστηρές δικλίδες ασφαλείας και πιστοποίησης.

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