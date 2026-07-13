ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

Άνοδο κατά 0,84% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Παρασκευής, κλείνοντας στις 2.513,22 μονάδες, επιστρέφοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 241,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 32,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Οι αγοραστές διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με την αγορά να ολοκληρώνει κοντά στα υψηλά ημέρας, καθώς

οι τράπεζες παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ ισχυρή ώθηση προσέφεραν και τα διυλιστήρια.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,29%, με την Alpha Bank (+1,83%), την Εθνική (+1,77%), την Eurobank (+1,01%) και την Πειραιώς (+0,33%) να καταγράφουν κέρδη. Ξεχώρισαν επίσης η Motor Oil (+5,38%) και η Helleniq Energy (+4,02%), ενώ άνοδο σημείωσαν ακόμη ο ΟΤΕ (+3,10%), η Cenergy (+1,85%), η Metlen (+1,24%), η Jumbo (+1,34%), η Τιτάν (+1,09%), η Τράπεζα Κύπρου (+1,80%) και η ΑΚΤΟΡ (+1,00%).

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ (-1,52%), ηΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,89%), η ΕΥΔΑΠ (-3,19%), η ΑΒΑΞ (-5,30%), η Κρι Κρι (-3,84%) και η Alter Ego (-3,18%), ενώ η Frigoglass ξεχώρισε στη μικρή κεφαλαιοποίηση με άνοδο 14,7%. Απολογιστικά, 79 μετοχές ενισχύθηκαν, έναντι 48 που υποχώρησαν.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε τη ζώνη των 2.500 μονάδων, με πρώτη αντίσταση τις 2.520 μονάδες και ακολούθως την περιοχή των 2.540–2.550 μονάδων, η υπέρβαση της οποίας θα επαναφέρει το ανοδικό σενάριο προς νέα υψηλά. Πρώτη στήριξη παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων.

Επιχειρηματικά νέα

Seanergy Maritime Holdings: Ολοκλήρωσε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €100 εκατ., με καθαρά αντληθέντα κεφάλαια €95,6 εκατ.. Το 79,5% θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση απόκτησης υπό ναυπήγηση ή μεταχειρισμένων πλοίων και το 20,5% για κεφάλαιο κίνησης. Οι ομολογίες ξεκινούν να διαπραγματεύονται σήμερα (13/07) στην Euronext Athens με κωδικό SHIPB1.

Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση έξι 100% θυγατρικών της εταιρειών. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο

Γ.Ε.ΜΗ. στις 10 Ιουλίου 2026, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκρίσεων.

ΕΛΤΟΝ: Ξεκίνησε τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής Ν.

ΛΕΚΟΣ Α.Ε., με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2025, στο πλαίσιο απλοποίησης της εταιρικής δομής του Ομίλου.

Ideal Holdings: Πούλησε εξωχρηματιστηριακά (OTC) 1 εκατ. ίδιες μετοχές (1,79% του μετοχικού κεφαλαίου) στην τιμή των €6,00 ανά μετοχή, αντλώντας €6 εκατ.. Μετά τη συναλλαγή, η εταιρεία διατηρεί 1.835.239 ίδιες μετοχές (3,28% του μετοχικού κεφαλαίου).

Coca-Cola HBC: Θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2026 στις 5 Αυγούστου, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με επενδυτές και αναλυτές.

Διασπορά: Επτά μετοχές (Attica Group, Καρέλιας, Alpha Real Estate, Αττικές Εκδόσεις, Δάιος, Ιατρικό Αθηνών και Moda Bagno) περνούν στην Κατηγορία Επιτήρησης από τις 13/7 λόγω ανεπαρκούς διασποράς. Παράταση έως 31/12/2026 για MIG, Trastor και Prodea, ενώ ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου επιστρέφει στο ταμπλό στις 17/7.

Γενική εικόνα

Αναμένουμε αυξημένη επιφυλακτικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ενισχύουν το γεωπολιτικό ρίσκο. Παρά την αβεβαιότητα, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε την εβδομάδα στις 2.513,22 μονάδες, διατηρώντας τις 2.500 μονάδες, με στήριξη κυρίως από τις τράπεζες και τα διυλιστήρια. Κρίσιμο βαρόμετρο για την επόμενη συνεδρίαση θα αποτελέσει η πορεία του πετρελαίου. Διατήρηση του Brent κοντά στα 75–76 δολ./βαρέλι θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις, ενώ περαιτέρω κλιμάκωση ή παρατεταμένη διαταραχή της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά τη μεταβλητότητα των αγορών.

Σημεία παρακολούθησης

Γενικός Δείκτης: Κλείσιμο στις 2.513,22 μονάδες (+0,84%), με επαναφορά πάνω από τις 2.500 μονάδες. Η διατήρηση αυτής της ζώνης αποτελεί την πρώτη θετική ένδειξη, ενώ διάσπαση των 2.520–2.540 μονάδων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.560 μονάδες. Πρώτη στήριξη στις 2.485–2.500 και ισχυρότερη στις 2.438 μονάδες.

Κλείσιμο στις 2.513,22 μονάδες (+0,84%), με επαναφορά πάνω από τις 2.500 μονάδες. Η διατήρηση αυτής της ζώνης αποτελεί την πρώτη θετική ένδειξη, ενώ διάσπαση των 2.520–2.540 μονάδων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.560 μονάδες. Πρώτη στήριξη στις 2.485–2.500 και ισχυρότερη στις 2.438 μονάδες. FTSE/ATHEX Large Cap: Κλείσιμο στις 6.390,4 μονάδες (+0,94%). Η υπέρβαση των 6.400 μονάδων αποτελεί το πρώτο θετικό βήμα, ενώ οι η βασική αντίσταση. Στηρίξεις στις 6.320–6.350 μονάδες.

Κλείσιμο στις 6.390,4 μονάδες (+0,94%). Η υπέρβαση των 6.400 μονάδων αποτελεί το πρώτο θετικό βήμα, ενώ οι η βασική αντίσταση. Στηρίξεις στις 6.320–6.350 μονάδες. Δείκτης Τραπεζών : Κλείσιμο στις 2.877,6 μονάδες (+1,23%), διατηρώντας το θετικό momentum. Η διάσπαση των 2.900–2.950 μονάδων θα ενισχύσει σημαντικά την τεχνική εικόνα, ενώ πρώτη στήριξη παραμένει η περιοχή των 2.800 μονάδων.

: Κλείσιμο στις 2.877,6 μονάδες (+1,23%), διατηρώντας το θετικό momentum. Η διάσπαση των 2.900–2.950 μονάδων θα ενισχύσει σημαντικά την τεχνική εικόνα, ενώ πρώτη στήριξη παραμένει η περιοχή των 2.800 μονάδων. MOH : Η ανοδική τάση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τη μετοχή στα €47,00, σε νέα ιστορικά υψηλά και σημαντικά πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Η διάσπαση της ζώνης €44,30–45,00 επιβεβαίωσε την επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης, με την ίδια περιοχή να αποτελεί πλέον την πρώτη στήριξη. Επόμενη σημαντική ζώνη στήριξης εντοπίζεται στα €42,50–43,00, ενώ όσο διατηρείται πάνω από αυτά τα επίπεδα, επόμενοι στόχοι είναι τα €48,00 και στη συνέχεια η περιοχή €49,50–50,00.

: Η ανοδική τάση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τη μετοχή στα €47,00, σε νέα ιστορικά υψηλά και σημαντικά πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Η διάσπαση της ζώνης €44,30–45,00 επιβεβαίωσε την επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης, με την ίδια περιοχή να αποτελεί πλέον την πρώτη στήριξη. Επόμενη σημαντική ζώνη στήριξης εντοπίζεται στα €42,50–43,00, ενώ όσο διατηρείται πάνω από αυτά τα επίπεδα, επόμενοι στόχοι είναι τα €48,00 και στη συνέχεια η περιοχή €49,50–50,00. ΕΛΠΕ : Η ανοδική τάση παραμένει ενεργή, με τη μετοχή στα €11,39, πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Η διάσπαση της ζώνης €11,20–11,30 ενισχύει το ανοδικό σενάριο, με επόμενο στόχο την περιοχή των €11,60–11,80. Πρώτη στήριξη αποτελεί η ζώνη €11,00–

11,10, ενώ ισχυρότερη στήριξη εντοπίζεται στα €10,20–10,30, όπου βρίσκεται και ο ΚΜΟ 60 ημερών.

: Η ανοδική τάση παραμένει ενεργή, με τη μετοχή στα €11,39, πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Η διάσπαση της ζώνης €11,20–11,30 ενισχύει το ανοδικό σενάριο, με επόμενο στόχο την περιοχή των €11,60–11,80. Πρώτη στήριξη αποτελεί η ζώνη €11,00– 11,10, ενώ ισχυρότερη στήριξη εντοπίζεται στα €10,20–10,30, όπου βρίσκεται και ο ΚΜΟ 60 ημερών. ΕΕΕ : Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με τη μετοχή στα €57,20, πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Πρώτη στήριξη στη ζώνη €56,80–57,20, ενώ ισχυρότερη εντοπίζεται στα €53,60–54,00. Όσο διατηρείται πάνω από αυτά τα επίπεδα, η εικόνα παραμένει θετική, με επόμενο στόχο την επαναπροσέγγιση των €58,90–60,00.

: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με τη μετοχή στα €57,20, πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Πρώτη στήριξη στη ζώνη €56,80–57,20, ενώ ισχυρότερη εντοπίζεται στα €53,60–54,00. Όσο διατηρείται πάνω από αυτά τα επίπεδα, η εικόνα παραμένει θετική, με επόμενο στόχο την επαναπροσέγγιση των €58,90–60,00. PROFILE : Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με τη μετοχή πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Στήριξη στα €8,75–9,00 και, όσο διατηρείται πάνω από αυτή, στόχος η ζώνη €9,50–9,60.

: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με τη μετοχή πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Στήριξη στα €8,75–9,00 και, όσο διατηρείται πάνω από αυτή, στόχος η ζώνη €9,50–9,60. PERFORMANCE : Η ανοδική τάση διατηρείται, με τη μετοχή πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Στήριξη στα €9,20–9,30, ενώ επιστροφή πάνω από τα €9,50 μπορεί να οδηγήσει προς τα €9,95–10,00.

: Η ανοδική τάση διατηρείται, με τη μετοχή πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Στήριξη στα €9,20–9,30, ενώ επιστροφή πάνω από τα €9,50 μπορεί να οδηγήσει προς τα €9,95–10,00. Q&R : Η τεχνική εικόνα παραμένει θετική, με τη μετοχή πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Πάνω από τα €1,32–1,34 διατηρεί στόχο τα €1,40–1,42, ενώ η ίδια ζώνη αποτελεί πλέον βασική στήριξη.

: Η τεχνική εικόνα παραμένει θετική, με τη μετοχή πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Πάνω από τα €1,32–1,34 διατηρεί στόχο τα €1,40–1,42, ενώ η ίδια ζώνη αποτελεί πλέον βασική στήριξη. REALCONS: Η ανοδική τάση παραμένει ενεργή, με τη μετοχή πάνω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Όσο κρατά τη ζώνη €7,10–7,20, διατηρεί στόχο τα €7,60–7,70

Διεθνές περιβάλλον

Η Wall Street ολοκλήρωσε την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, με τον S&P 500 να κερδίζει περίπου 1% και τον Nasdaq να παραμένει κοντά στα ιστορικά υψηλά, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με μικτά πρόσημα. Στο επίκεντρο παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία του πετρελαίου, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία πληθωρισμού (CPI) των ΗΠΑ, στα μακροοικονομικά στοιχεία της Κίνας, στις καταθέσεις του προέδρου της Fed και στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β' τριμήνου στις ΗΠΑ, με τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες να ανοίγουν τον κύκλο των ανακοινώσεων.