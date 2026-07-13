ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%
Χρηματιστήρια
09:51 - 13 Ιουλ 2026

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της ευρύτερης περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως πτωτικά τη Δευτέρα (13/7) λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της συνακόλουθης ανόδου των τιμών του πετρελαίου. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi «κατέρρευσε» σημειώνοντας πτώση 8,95%, υποχωρώντας κάτω από τις 7.000 μονάδες και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 4 Μαΐου. Ο νοτιοκορεατικός δείκτης έκλεισε τελικά τη συνεδρίαση στις 6,806.93 μονάδες. Στο ίδιο φόντο, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,98%.

Παράλληλα, στην Ιαπωνία ο βασικός ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,76% στις 67,350.00 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε απώλειες 0,52%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 2,21% στις 3,907.49 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng έχασε 0,14% στις 24,182.50 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty σημείωσε επίσης μικρή πτώση 0,20% στις 24,158.75 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε σε θετικό έδαφος, οριακά πάνω από το μηδέν στις 8,808.50 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενεργειακό SOS για την Ευρώπη: Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακό SOS για την Ευρώπη: Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο
Πολιτική

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών
Χρηματιστήρια

Ασία: Ισχυρές «αναταράξεις» με τον Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών

Μικτές τάσεις στην Ασία - Στο επίκεντρο οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και η Fed
Χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στην Ασία - Στο επίκεντρο οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και η Fed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/07/2026 - 12:16

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:01

Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:37

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

Πολιτική
13/07/2026 - 11:24

Ένας λαβύρινθος νόμων: Γιατί κοστίζει η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:17

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:12

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Πολιτική
13/07/2026 - 10:55

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Πολιτική
13/07/2026 - 10:48

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 10:46

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
13/07/2026 - 10:39

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:32

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 10:30

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 10:20

Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

Αναλύσεις
13/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

Οικονομία
13/07/2026 - 10:14

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:02

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Νομίσματα
13/07/2026 - 09:56

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 09:51

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 09:47

Ενεργειακό SOS για την Ευρώπη: Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς

Πολιτική
13/07/2026 - 09:35

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:15

Καταρρέει η αισιοδοξία στη γερμανική αγορά κατοικίας – Οι κατασκευαστές δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:14

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
13/07/2026 - 08:50

Στη δημοσιότητα η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 08:43

ΗΠΑ: Νέα πλήγματα κατά του Ιράν – Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο

ΕΜΠΟΡΙΟ
13/07/2026 - 08:31

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 08:20

Ταμείο Ανάκαμψης: Στα €3,3 δισ. οι ενεργειακές επενδύσεις – Πάνω από 180.000 οι δικαιούχοι .

Φορολογία
13/07/2026 - 08:12

Κομισιόν – Φόροι:  Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 08:03

Γιατί η ελληνική αγορά κερδίζει πόντους στην παγκόσμια χρηματιστηριακή σκακιέρα – Τα ατού και ο τζίρος

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:58

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων

Ναυτιλία
13/07/2026 - 07:46

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ κλείνουν πολυετή εκκρεμότητα στη Μαρίνα Φλοίσβου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ