Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi «κατέρρευσε» σημειώνοντας πτώση 8,95%, υποχωρώντας κάτω από τις 7.000 μονάδες και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τις 4 Μαΐου. Ο νοτιοκορεατικός δείκτης έκλεισε τελικά τη συνεδρίαση στις 6,806.93 μονάδες. Στο ίδιο φόντο, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,98%.
Παράλληλα, στην Ιαπωνία ο βασικός ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,76% στις 67,350.00 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε απώλειες 0,52%.
Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 2,21% στις 3,907.49 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng έχασε 0,14% στις 24,182.50 μονάδες.
Στην Ινδία, ο Nifty σημείωσε επίσης μικρή πτώση 0,20% στις 24,158.75 μονάδες.
Στον αντίποδα, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε σε θετικό έδαφος, οριακά πάνω από το μηδέν στις 8,808.50 μονάδες.