Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τα κέρδη του Σαββατοκύριακου, ωστόσο τη Δευτέρα εμφανίζουν σημάδια επιφυλακτικότητας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, έπειτα από ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τα Στενά έχουν κλείσει, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε το αντίθετο.

Την ίδια στιγμή, μια σειρά από κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τη μεταβλητότητα στις αγορές, καθώς η πτωτική τάση στα crypto συνεχίζεται.

Όπως επισημαίνει το ενημερωτικό δελτίο The Kobeissi Letter, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β' τριμήνου του 2026 ξεκινά, ενώ οι εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνονται εκ νέου.

Τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα της εβδομάδας

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της χώρας να επιτίθεται σε εμπορικά και πολιτικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 4%, με το αμερικανικό WTI να διαμορφώνεται στα 74,50 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent στα 79 δολάρια. Παράλληλα, τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών άνοιξαν με μικρές απώλειες.

Την Τρίτη ανακοινώνονται τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Ιούνιο, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν νέα έντονη μεταβλητότητα στις αγορές.

Την Τετάρτη ακολουθεί ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI), ο οποίος αποτυπώνει τον πληθωρισμό σε επίπεδο χονδρικής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Yahoo Finance, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,8% για τον CPI και στο 6,2% για τον PPI.

Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν ή ξεπεραστούν, ενδέχεται να ενισχυθούν οι πιέσεις προς τη Federal Reserve για διατήρηση ή ακόμη και αύξηση των επιτοκίων, εξέλιξη που παραδοσιακά επηρεάζει αρνητικά τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, όπως τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για νέα άνοδο του πληθωρισμού μέσω των υψηλότερων ενεργειακών τιμών.

Την Πέμπτη ανακοινώνονται τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ και ο δείκτης μεταποίησης της Philadelphia Fed, ενώ την Παρασκευή δημοσιοποιούνται οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Παράλληλα, ξεκινά και η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, με μεγάλες αμερικανικές τράπεζες όπως οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo και Citigroup να ανακοινώνουν αποτελέσματα την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη ακολουθούν οι Morgan Stanley και BlackRock.

Η εικόνα της αγοράς κρυπτονομισμάτων

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των crypto παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη το Σαββατοκύριακο, κοντά στα 2,26 τρισ. δολάρια, παρουσιάζοντας μόνο οριακή υποχώρηση μετά τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις.

Το Bitcoin διατηρήθηκε για αρκετές ώρες πάνω από τα 64.000 δολάρια, πριν υποχωρήσει προς τα 63.400 δολάρια στις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Το Ethereum εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, παραμένοντας πάνω από τα 1.800 δολάρια, μετά από άνοδο περίπου 15% τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ή υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να ασκήσουν σημαντικές πιέσεις τόσο στο Bitcoin όσο και στο Ethereum.