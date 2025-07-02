Ποιος βούτηξε το χέρι του στο μέλι;

Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά τις ευθύνες για τις ρεμούλες που έγιναν με τις αγροτικές επιδοτήσεις επί κυβερνήσεων Σημίτη, Κώστα Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα, ίσως και για αυτές του Ανδρέα Παπανδρέου.

Το ερώτημα είναι αν αναλαμβάνει και τις ευθύνη που έγιναν επί της δικής του διακυβέρνησης τα τελευταία έξι χρόνια. Για αυτές προς το παρόν εμφανίζεται ότι δεν γνώριζε, παρόλο που κορυφαία στελέχη του Μαξίμου λένε πως είχε πλήρη ενημέρωση από “κολλητό” του μεγάλο κυβερνητικό στέλεχος.

Τώρα οι υπουργοί διαλαλούν ότι θα αναζητήσουν και θα πάρουν πίσω τα λεφτά που δόθηκαν σε όσους δεν τα δικαιούνταν. Αυτό βεβαίως παίρνει χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολλά δικαστήρια, ανακοπές, εφέσεις κλπ κλπ.

Α! Και το πιο ωραίο, θα αλλάξουμε το σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου. Για πρώτη φορά !!!! Τώρα, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, θα γίνει έλεγχος στις επιδοτήσεις για το μέλι, πριν χορηγηθούν. Ίσως για να μη βουτήξουν κάποιοι το χέρι τους στο βάζο με το μέλι. Μεγαλείο.