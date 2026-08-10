Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

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Η αγορά ξεκινά την εβδομάδα με θετικές προϋποθέσεις, καθώς ο ΓΔ διατηρείται πάνω από τις 2.600 μονάδες και οι τράπεζες παραμένουν κοντά στα υψηλά. Το διεθνές κλίμα λειτουργεί υποστηρικτικά, όπως επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής και σε πιθανές νέες διασπάσεις.

Σημεία παρακολούθησης

Τράπεζες: Παραμένουν κοντά στα υψηλά και σε κρίσιμες αντιστάσεις. ΑΛΦΑ αντίσταση €4,60 για €4,70–4,80, με στήριξη €4,45 και €4,30–4,31. ΕΥΡΩΒ €4,55–4,60 για €4,70– 4,80, με στηρίξεις €4,40 και €4,30–4,35. ΕΤΕ €16,55–16,70 για €17,00, με στηρίξεις €16,00 και €15,50–15,60. ΠΕΙΡ €10,05–10,10 για €10,30–10,50, με στηρίξεις €9,75 και €9,20– 9,30.

Για BOCHGR, διάσπαση €10,85–11,00 ανοίγει €11,20–11,40, με στήριξη €10,50, ενώ για OPTIMA διάσπαση €10,95–11,00 ανοίγει €11,20–11,40, με στήριξη €10,60. Η CREDIA παραμένει αδύναμη, με κρίσιμη στήριξη €0,90–0,92 και ουσιαστική βελτίωση μόνο πάνω από €1,14.

MTLN (€48,38 Αθήνα / €49,96 Λονδίνο): Στην Αθήνα, κρίσιμη στήριξη €47–47,5, ενώ διάσπαση €51,9–52,2 ανοίγει τον δρόμο προς €54–55. Παρακολουθούμε παράλληλα τη διαπραγμάτευση στο Λονδίνο και τη σύγκλιση των δύο τιμών.

CENER: Κρίσιμη αντίσταση €23,18–23,20 (ΚΜΟ60), με διάσπαση να ανοίγει €24,00–24,30 και στη συνέχεια €25,10. Στηρίξεις €22,60 και €21,20–21,30.

ΔΕΗ: Κρίσιμη στήριξη €21,20–21,50. Επανακατάκτηση €22,30–22,35 βελτιώνει την εικόνα, ενώ πάνω από €23,00 επανέρχεται στόχος €24,20–24,30.

MOH / ΕΛΠΕ: Ισχυρές τεχνικές εικόνες. Η MOH δοκιμάζει €53,50–54,00, με επόμενο στόχο €55–56 και στηρίξεις €51,50–52,00 / €49,50–50,00. Τα ΕΛΠΕ δοκιμάζουν €13,10– 13,20, με στόχους €13,50–14,00 και στηρίξεις €12,80 / €12,10–12,20.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θετική όσο κρατά €43,80–44,00, με αντίσταση €45,70–46,50 και στόχο €47,50–48,00. ΑΒΑΞ με αντίσταση €3,55–3,60, στόχο €3,68–3,75 και στήριξη €3,40–3,45.

Η AKTOR παραμένει πιο εύθραυστη, με κρίσιμη στήριξη €10,45–10,50 και αντίσταση €11,00–11,10.

AEM: Το breakout παραμένει ενεργό, με διάσπαση €6,65–6,70 να ανοίγει €7,00 και στηρίξεις €6,30–6,35 / €6,10–6,20.

Technology / Mid & Small Caps: Θετική εικόνα σε REALCONS, με αντίσταση €8,25–8,30, στόχους €8,50/€8,80–9,00 και στηρίξεις €8,00/€7,70. ΠΕΡΦ με αντίσταση €10,50–10,60, στόχο €11,00 και στηρίξεις €10,00/€9,60. ΣΠΕΙΣ με αντίσταση €8,10–8,20, στόχο €8,40– 8,50 και στήριξη €7,75–7,80. ΠΡΟΦ με αντίσταση €9,40–9,45, στόχο €9,70–10,00 και στηρίξεις €9,00/€8,35–8,40.

BofA – Ευρώπη: Παραμένει Underweight στην Ευρώπη, αλλά βλέπει περιθώρια υπεραπόδοσης σε small caps, real estate και telecoms (~10%) και luxury (~15%), τάση με ενδιαφέρον και για το Euronext Athens.