Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να διαπραγματεύονται γύρω στα 84 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αναμένουν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Τεχεράνη παρουσίασε μια σειρά από απαιτήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, ο τερματισμός όλων των κυρώσεων και η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ.

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές ξεκινούν, πάντως, τη νέα εβδομάδα σε θετικό κλίμα, αφού ο S&P 500 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα σε νέο ιστορικό υψηλό.

Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και στα εταιρικά αποτελέσματα, καθώς η περίοδος ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Από αρκετές απόψεις, η φετινή περίοδος αποτελεσμάτων έχει αποδειχθεί εντυπωσιακή, με τον δείκτη S&P 500 να οδεύει προς το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης των εταιρικών κερδών.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνται ελαφρώς ανοδικά πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Οι ασιατικοί δείκτες έκλεισαν επίσης υψηλότερα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης μετοχών κινήθηκε μεταξύ μικρών κερδών και απωλειών.

Παράλληλα, το σημαντικότερο γεγονός αυτής της εβδομάδας θα είναι η ανακοίνωση την Τετάρτη των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Ιουλίου στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι θα δείξει αύξηση των καταναλωτικών τιμών κατά 3,4% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, μια μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τον πληθωρισμό 3,5% του Ιουνίου.