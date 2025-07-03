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Αποτυχία χωρίς προσπάθεια δεν υπάρχει
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11:15 - 03 Ιουλ 2025

Αποτυχία χωρίς προσπάθεια δεν υπάρχει

Reporter.gr Newsroom
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«Η Κυβέρνηση γνώριζε από την πρώτη στιγμή για τη διαχρονική παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν δεδομένη η βούληση του Πρωθυπουργού για μηδενική ανοχή» αυτό δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο Μαρινάκης είπε επίσης οτι η κυβέρνηση έχει το πολιτικό θάρρος να ομολογήσει οτι απέτυχε.

Ας το δεχτούμε λοιπόν, αλλά για να αποτύχει κάποιος, προυποθέτει οτι προσπάθησε. Ποιά ακριβώς είναι η προσπάθεια που έκανε η κυβένρηση να σπάσει το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Τι έκανε δηλαδή; Αλλαξε τόσους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης (πέντε σε έξι χρόνια) και ουδείς ανακοίνωσε ποτέ κάτι σχετικό. Ούτε φυσικά κανείς αναφέρθηκε στο "απόστημα" όπως το χαρακτηρίζει ο Εκπρόσωπος, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, μοιράζονταν χρήματα σε ημέτερους, η διεφθαρμένη μηχανή λειτουργούσε αδιάκοπα υπό την εποπτεία κομματικών και κυβερνητικών στελεχών.

Βολική λοιπόν η ομολογία της αποτυχίας, αλλά δεν πείθει κανέναν. Η κυβέρνηση αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες - και μάλλον και οι επόμενες- αξιοποίησε τους διεφθαρμένους μηχανισμούς προς όφελος της.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2025 - 11:55
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