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Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κυβέρνηση έχει το πολιτικό θάρρος να παραδεχτεί ότι απέτυχε
Πολιτική
09:51 - 03 Ιουλ 2025

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κυβέρνηση έχει το πολιτικό θάρρος να παραδεχτεί ότι απέτυχε

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στο επίμαχο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων, τονίζοντας ότι, «η Κυβέρνηση γνώριζε από την πρώτη στιγμή για τη διαχρονική παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν δεδομένη η βούληση του Πρωθυπουργού για μηδενική ανοχή».

«Περισσότερες από 5.000 περιπτώσεις ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη μετά το 2019 για παράνομες επιδοτήσεις και έφτασαν εκεί από δικές μας ενέργειες. Άλλωστε, η ευρωπαϊκή εισαγγελία, έκανε την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρμόδιες Αρχές και την αρωγή της Κυβέρνησης», συμπλήρωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

«Η Κυβέρνηση, είχε από την πρώτη στιγμή, τη βούληση να σπάσει το απόστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε όμως το πολιτικό θάρρος να παραδεχτούμε ότι παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές ενέργειες, αποτύχαμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

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