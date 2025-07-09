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Ποιες δημοσκοπήσεις θα έχουν πραγματική αξία
Ανεμοδείκτης
04:40 - 09 Ιουλ 2025

Ποιες δημοσκοπήσεις θα έχουν πραγματική αξία

Άγγελος Κωβαίος
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Οι δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού συνήθως δεν έχουν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, εκτός αν κάτι πραγματικά συνταρακτικό συμβαίνει ή κάποια δυναμική τάση εμφανίζεται.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι έρευνες των τελευταίων ημερών, με πιο πρόσφατη εκείνη της Opinion Poll για το Action 24, δεν θα πρέπει να αξιολογείται ως κάτι το συνταρακτικό. Ειδικότερα δε, δεν θα πρέπει να παραπλανά το γεγονός ότι η ΝΔ εμφανίζει μία στασιμότητα ή σταθερότητα, παρά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ουσία είναι ότι οι μετρήσεις της κοινής γνώμης δεν δείχνουν κάτι αξιόλογο εδώ και μερικούς μήνες. Η ΝΔ παραμένει στάσιμη, κανείς δεν την απειλεί, όμως η αυτοδυναμία δεν είναι ορατή ούτε με το κιάλι. Αυτά σημαίνουν πολύ απλά, ότι οι πρώτες έρευνες που θα έχουν αξία, είναι αυτές του φθινοπώρου, αφότου η κυβέρνηση ανακοινώσει και τα όσα μεγαλεπήβολα προαναγγέλλει για τις φοροελαφρύνσεις…

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