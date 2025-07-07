Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα για τη ΝΔ, ανάκαμψη ΠΑΣΟΚ - 92,8% οι πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που παρουσιάστηκαν για λογαριασμό του Action24, διαφαίνεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να διαχειριστεί πολιτικά τις «ζημιές» με τη διαφορά της ΝΔ να ανέρχεται στο 15,9%.
Η έρευνα έρχεται εν μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο οι πολίτες αποδίδουν πολιτικές ευθύνες σε μεγάλο ποσοστό στην κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
Εκτίμηση ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 29,8% (από 30,4% τον Μάιο)
- ΠΑΣΟΚ: 13,9% (από 13,4%)
- Πλεύση Ελευθερίας: 13,7% (από 16%)
- Ελληνική Λύση: 10,5% (από 9,6%)
- ΚΚΕ: 8% (από 8,2%)
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,5% (από 5,8%)
- ΜέΡΑ25: 3,3% (από 2,4%)
- Νίκη: 3,1% (από 3%)
- Κόμμα Κασσελάκη: 3,1% (από 2,9%)
- Φωνή Λογικής: 2,6% (από 2,9%)
- Νέα Αριστερά: 1,7% (από 1,2%)
- Σπαρτιάτες: 1,2% (από 1%)
Η εκτίμηση ψήφου καταγράφει μια εννιακομματική Βουλή, με τέσσερα κόμματα να κινούνται οριακά γύρω από το κατώφλι του 3%.
Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης προηγείται με μεγάλη διαφορά επιλεγόμενος από το 27.4% έναντι 9.6% της Ζωής Κωνσταντοπούλου , 7.1% του Ν. Ανδρουλάκη, 6.1% του Κ. Βελόπουλου και ακολουθούν με μικρότερες επιδόσεις οι υπόλοιποι Πολιτικοί Αρχηγοί.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτικό βάρος και ζήτημα πρόωρων εκλογών
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις:
- 92,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει πολιτικές ευθύνες.
- 88,2% θεωρεί αναγκαίες τις παραιτήσεις υπουργών.
- 44,6% ζητά πρόωρες εκλογές λόγω του σκανδάλου.
- 49,3% διαφωνεί με το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης.
Παράλληλα, 51,6% εκτιμά ότι οι ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανήκουν συνολικά στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα.
Όσον αφορά στο αίτημα για πρόωρες εκλογές, το 49.3% τάσσεται υπέρ εκλογών στο τέλος της 4ετίας και το 44.6% υπέρ. Σημειώνεται ότι πλειοψηφικά ενάντια σε πρόωρες εκλογές τάσσονται οι ψηφοφόροι της Ν.Δ με 77.4% και το ΠΑΣΟΚ με 53.1%. Σε όλα τα άλλα κομματικά ακροατήρια η άποψη για πρόωρες εκλογές είναι πλειοψηφική.