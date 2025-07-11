Μεταναστευτικό: Ψηφίστηκε η τροπολογία για το άσυλο - 177 «ναι» από ΝΔ, Ελληνική Λύση

Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές ενώ υπέρ της ρύθμισης τοποθετήθηκαν 177 από ΝΔ, Ελληνική Λύση και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες. «Παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά.
Η τροπολογία προβλέπει πως:
Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής
Η διάταξη ισχύει από την κατάθεση στη Βουλή και για χρονικό διάστημα 3 μηνών
Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το χρονικό διάστημα δύναται να συντέμνεται.