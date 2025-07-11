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Σκληρή κριτική Ζαχαριάδη σε Πλεύρη: Λαϊκισμός και τραμπισμός αλά γκρέκα
Πολιτική
11:03 - 11 Ιουλ 2025

Σκληρή κριτική Ζαχαριάδη σε Πλεύρη: Λαϊκισμός και τραμπισμός αλά γκρέκα

Reporter.gr Newsroom
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Τις χθεσινές (10/7) δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. 

Αρχικά, ανέφερε ότι «ο κ. Πλεύρης, λίγων ημερών υπουργός στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (;) προσπαθεί να δώσει μια εικόνα στην ελληνική κοινωνία ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες απολαμβάνουν περιττών ανέσεων στις Δομές Φιλοξενίας». Όπως ανέφερε, αυτές οι δηλώσεις του κ. Πλεύρη δείχνουν δύο πράγματα: είτε ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ του σε Δομή Φιλοξενίας, είτε ότι συνειδητά κάνει μια φαιά προπαγάνδα παραπληροφόρησης στην κοινή γνώμη.

Στη συνέχεια, παρέπεμψε στις επισημάνσεις του πρώην υπουργού Μετανάστευσης, Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος ανέφερε σε δύο χθεσινές τηλεοπτικές του παρουσίες: «Το συσσίτιο το οποίο δίνεται στους διαμένοντες στις δομές, που είναι όλοι οι αιτούντες άσυλο, πληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πληρώνεται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Με βάση αυτό πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις σε ότι αφορά τον αριθμό θερμίδων, τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες κλπ. Εφόσον υπάρχουν αυτά τα χρήματα πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε, για αυτό και θέλουμε να φτιάξουμε υποδομή και στην Κρήτη».

Ακόμα, ο κ. Ζαχαριάδης έκανε παραπομπή σε άρθρο της πρώην υφυπουργού Μετανάστευσης, Σοφία Βούλτεψη, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Η Ελλάδα είναι Κράτος Δικαίου και επομένως οφείλει παράλληλα με τα σύνορα να προστατεύει και τους ανθρώπους στους οποίους προσφέρει την διεθνή προστασία της. […] Η τήρηση των Διεθνών Συνθηκών έχει υπαρξιακή αξία για την πατρίδα μας […]. Η μόνη λύση για να μην δίνουμε επιδόματα είναι η ένταξη των προσφύγων, η εργασία τους, η εκπαίδευσή τους στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, η συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Απανθρωπιά και απίστευτη κακότητα. Αυτός είναι ο ορισμός της τοξικότητας, του λαϊκισμού, του τραμπισμού αλά γκρέκα. Ο κ. Πλεύρης αφού απέτυχε ακόμα και να συναντήσει τον Χαφτάρ τώρα βγάζει την ακροδεξιά του χολή για να καλύψει την ανεπάρκειά του παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους κανόνες της ανθρωπιάς. Είναι παντελώς απών από την Κρήτη ενώ θα έπρεπε να είναι εκεί να λύσει το πρόβλημα και έχει αφήσει μόνη και αβοήθητη την αυτοδιοίκηση να σηκώνει όλο το βάρος. Το κομάντο του γλυκού νερού να κόψει τις τζάμπα μαγκιές και να λύσει κανένα πρόβλημα».

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