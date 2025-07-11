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Πιέσεις στις ευρωαγορές από την προοπτική νέων αμερικανικών δασμών
Χρηματιστήρια
10:47 - 11 Ιουλ 2025

Πιέσεις στις ευρωαγορές από την προοπτική νέων αμερικανικών δασμών

Reporter.gr Newsroom
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Σε αρνητικό έδαφος ανοίγουν οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή (11/7), καθώς οι επενδυτές αναμένουν επιστολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με λεπτομέρειες για τους δασμούς που σχεδιάζει να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,47% και διαμορφώνεται στις 550,34 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,62% στις 24.320,38 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,11% στις 8.966,29 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,45% στις 7.866,91 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έχει ζημίες 0,25% και διαμορφώνεται στις 40.192,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει πτώση 0,45% στις 14.076,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI μειώνεται κατά 0,06% και διαμορφώνεται στις 7.743,01 μονάδες.

Η είδηση ότι από τις αρχές Αυγούστου οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς 35% στις εισαγωγές από τον Καναδά, σε συνδυασμό με το δασμό 50% που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε όλες τις εισαγωγές χαλκού, ενδέχεται να έχουν αναζωπυρώσει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% το Μάιο, σημειώνοντας τη δεύτερη μηνιαία συρρίκνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Σε εταιρικα νέα, η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία BP ανακοίνωσε μείωση των πωλήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά το δεύτερο τρίμηνο και απομείωση μετά φόρων ύψους έως και 1,5 δισ. δολαρίων σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 10:47
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