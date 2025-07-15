«Αν υπήρχε πολιτική βούληση ο Ρουβίκωνας θα είχε αντιμετωπιστεί» - Τάδε έφη Μητσοτάκης

Την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα πλησιάζοντας προς τις εκλογές του 2019 η ΝΔ είχε κάνει σημαία το ζήτημα της ασφάλειας και της ανομίας, με αιχμή του αντιπολιτευτικού της δόρατος τα πανεπιστήμια και φυσικά τον Ρουβίκωνα.
Το 2018 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κορυφώσει την κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα για τη δράση του Ρουβίκωνα υπονοώντας πως προστατεύει τα μέλη του.
Ίσως η πιο χαρακτηριστική του δήλωση από εκείνη την περίοδο είναι η εξής: «Αν υπήρχε πολιτική βούληση το φαινόμενο του Ρουβίκωνα θα είχε αντιμετωπιστεί. Ξέρουμε ποιοι είναι».
Το Σαββατοκύριακο που πέρασε ο Ρουβίκωνας ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με δράσεις υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον Ισραηλινών, που από πολλούς στη ΝΔ χαρακτηρίστηκαν ως "τάγματα εφόδου". Ειδικά ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε έξαλλος.
Η ΕΛ.ΑΣ. από τη μεριά της εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι: «Διερευνάται η πιθανότητα τέλεσης αδικημάτων από τους συμμετέχοντες» και ότι επιτηρεί ενεργά κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να «διαταράξει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια», λαμβάνοντας τα δέοντα μέτρα.
Με λίγα λόγια η αστυνομία λέει ό,τι έλεγε και πριν από 7 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, ως πρωθυπουργός δεν μπορεί να επαναλάβει το περίφημο «Αν υπήρχε πολιτική βούληση το φαινόμενο του Ρουβίκωνα θα είχε αντιμετωπιστεί. Ξέρουμε ποιοι είναι». Ίσως περάσει στο «Αποτύχαμε».