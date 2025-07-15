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«Αν υπήρχε πολιτική βούληση ο Ρουβίκωνας θα είχε αντιμετωπιστεί» - Τάδε έφη Μητσοτάκης
Ανεμοδείκτης
10:16 - 15 Ιουλ 2025

«Αν υπήρχε πολιτική βούληση ο Ρουβίκωνας θα είχε αντιμετωπιστεί» - Τάδε έφη Μητσοτάκης

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Μιας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη φαίνεται να αρέσει η ιστορία, καθώς πιάνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998, αξίζει να δούμε και τι έχει συμβεί στο παρελθόν με τον Ρουβίκωνα που αυτές τις ημέρες απασχόλησε και πάλι την επικαιρότητα.

Την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα πλησιάζοντας προς τις εκλογές του 2019 η ΝΔ είχε κάνει σημαία το ζήτημα της ασφάλειας και της ανομίας, με αιχμή του αντιπολιτευτικού της δόρατος τα πανεπιστήμια και φυσικά τον Ρουβίκωνα.

Το 2018 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κορυφώσει την κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα για τη δράση του Ρουβίκωνα υπονοώντας πως προστατεύει τα μέλη του.

Ίσως η πιο χαρακτηριστική του δήλωση από εκείνη την περίοδο είναι η εξής: «Αν υπήρχε πολιτική βούληση το φαινόμενο του Ρουβίκωνα θα είχε αντιμετωπιστεί. Ξέρουμε ποιοι είναι».

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε ο Ρουβίκωνας ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με δράσεις υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον Ισραηλινών, που από πολλούς στη ΝΔ χαρακτηρίστηκαν ως "τάγματα εφόδου". Ειδικά ο Άδωνις Γεωργιάδης έγινε έξαλλος.

Η ΕΛ.ΑΣ. από τη μεριά της εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι: «Διερευνάται η πιθανότητα τέλεσης αδικημάτων από τους συμμετέχοντες» και ότι επιτηρεί ενεργά κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να «διαταράξει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια», λαμβάνοντας τα δέοντα μέτρα.

Με λίγα λόγια η αστυνομία λέει ό,τι έλεγε και πριν από 7 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, ως πρωθυπουργός δεν μπορεί να επαναλάβει το περίφημο «Αν υπήρχε πολιτική βούληση το φαινόμενο του Ρουβίκωνα θα είχε αντιμετωπιστεί. Ξέρουμε ποιοι είναι». Ίσως περάσει στο «Αποτύχαμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 10:22
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