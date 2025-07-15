HELLENIQ ENERGY: Στήριξη σε 12 νησιά με επιδότηση καυσίμων – Κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή στην αντλία

Η ενέργεια της HelleniQ Energy αφορά σε 12 νησιά, τα οποία καταγράφουν συστηματικά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα πανελλαδικά, κυρίως λόγω των υψηλών μεταφορικών.

Σε μια στοχευμένη κοινωνική και οικονομική παρέμβαση προχωρά με βάση σχρτική ενημέρωση η HelleniQ Energy, μέσω της θυγατρικής της ΕΚΟ, με στόχο τη στήριξη των κατοίκων αλλά και της τουριστικής κίνησης σε 12 απομακρυσμένα και ακριτικά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, τα οποία πλήττονται δυσανάλογα από το υψηλό κόστος καυσίμων λόγω μεταφορικών.

Η πρωτοβουλία, η οποία καλύπτει τους κρίσιμους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προβλέπει επιδότηση της τιμής αγοράς των καυσίμων σε 13 επιλεγμένα πρατήρια που φέρουν τα εμπορικά σήματα ΕΚΟ και ΒΡ (όχι ιδιολειτουργούμενα). Πρόκειται για μια παρέμβαση με άμεσο και μετρήσιμο όφελος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η τιμή λιανικής υποχώρησε ακόμη και κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Η ενέργεια της HelleniQ Energy αφορά σε 12 νησιά, τα οποία καταγράφουν συστηματικά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα πανελλαδικά, κυρίως λόγω των υψηλών μεταφορικών: Καστελόριζο, Νίσυρος, Φούρνοι, Ψαρά, Σύμη, Κάσος, Αλόννησος, Σέριφος, Σίκινος, Αμοργός, Κάρπαθος και Αντίπαρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, στα τέλη Ιουνίου οι τιμές πώλησης σε αυτά τα νησιά ήταν αυξημένες έως και 27% σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βενζίνη ξεπερνούσε τα 2,3 ευρώ το λίτρο, καθιστώντας δυσβάστακτο το κόστος τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.