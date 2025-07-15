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Ο Τραμπ... άλλαξε: Απογοητευμένος από τον Πούτιν, ενθουσιασμένος με το ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
09:35 - 15 Ιουλ 2025

Ο Τραμπ... άλλαξε: Απογοητευμένος από τον Πούτιν, ενθουσιασμένος με το ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για μία ακόμη δημόσια την απογοήτευσή του για τη στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ουκρανικό, αλλά συμπλήρωσε πως δεν θεωρεί ότι το γυαλί μεταξύ τους έχει ραγίσει οριστικά.

Μετά το τελεσίγραφο των 50 ημερών στη Ρωσία για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο BBC και επανέλαβε πως είναι απογοητευμένος με τον Ρώσο ομόλογό του, προσθέτοντας, ωστόσο, πως «δεν έχει τελειώσει ακόμα μαζί του».

«Δεν εμπιστεύομαι σχεδόν κανέναν», ανέφερε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο BBC όταν ρωτήθηκε για τον εάν εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ τόνισε πως είχε πιστέψει τέσσερις φορές πως ήταν κοντά σε μια συμφωνία με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτώμενος για το πώς μπορεί να σταματήσει την αιματοχυσία του Πούτιν σχολίασε «δουλεύουμε πάνω σε αυτό», ενώ σημείωσε για τον Ρώσο πρόεδρο πως «είχαμε μια καλή συνομιλία, πίστευα πως ήμασταν κοντά σε συμφωνία και μετά γκρέμιζε ένα κτίριο στο Κίεβο».

«Eίμαι απογοητευμένος από αυτόν, αλλά δεν τελείωσα μαζί του. Αλλά είμαι απογοητευμένος από αυτόν», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ΝΑΤΟ, το οποίο είχε επικρίνει έντονα το προηγούμενο διάστημα, λέγοντας πως είναι «ξεπερασμένο». Όταν ρωτήθηκε από το BBC για το εάν εξακολουθεί να έχει την ίδια γνώμη σήμερα για τη Συμμαχία, απάντησε: «Όχι. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ γίνεται τώρα το αντίθετο από αυτό, επειδή η Συμμαχία πληρώνει πλέον τους λογαριασμούς της», τόνισε σημειώνοντας πως εξακολουθεί να πιστεύει στη συλλογική άμυνα.

Ερωτώμενος για την επικείμενη δεύτερη κρατική του επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε πως ανυπομονεί και στόχος του είναι «να περάσω καλά και να αποδώσω τα σέβη μου στον βασιλιά Κάρολο, γιατί είναι ένας αληθινός τζέντλεμαν».

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