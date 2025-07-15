Πλεύρης: Προτεραιότητα οι επιστροφές μετά την αποσυμφόρηση της Κρήτης - Δεν παραδίδουμε τη χώρα στις καραβιές

Ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας η αποσυμφόρηση της Κρήτης, σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης, «αύριο θα είναι 500 ενώ χθες ήταν 980», δίνοντας έμφαση στη μείωση του αριθμού μεταναστών που βρίσκονται στο νησί. Στρέφοντας το βλέμμα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι οι επιστροφές μεταναστών, θέμα που θα τεθεί στην κρίσιμη συνάντηση της 22ας Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε δε ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν μπορούν να παρακαμφθούν, και ως εκ τούτου απαιτείται συντονισμός και αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι σχεδιάζει νέα επίσκεψη στη Λιβύη, επαναλαμβάνοντας τη θέση του περί «εισβολής» στα ελληνικά σύνορα, παρά τις αντιδράσεις, όπως τις χαρακτήρισε, από «υποτιθέμενους ανθρωπιστές», ενώ συμπλήρωσε: «Εμείς δεν παραδίδουμε τη χώρα στις καραβιές».

Αναφερόμενος στη δημιουργία δομής φιλοξενίας στην Κρήτη, εξήγησε ότι λαμβάνει υπόψη του την πρόταση των δημάρχων για δύο μικρότερες δομές, όμως έκανε σαφές ότι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας κλειστής δομής. «Μιλάμε με ειλικρίνεια στην Κρήτη: Δεν θα λιμνάζει ο πληθυσμός σε συνθήκες κλειστής δομής. Θα μπαίνουν, θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται στην ενδοχώρα», είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη χωροθέτηση της δομής, ανέφερε ότι έχει ζητηθεί από το ΓΕΕΘΑ η διάθεση κλειστών στρατοπέδων.

Τέλος, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στο συνολικό επανασχεδιασμό του πλαισίου επιδομάτων, σημειώνοντας ότι στην Ευρώπη το ζητούμενο είναι να αποτραπούν τα κίνητρα που ενθαρρύνουν τη μετανάστευση. «Δεν μπορεί οι μετανάστες να λαμβάνουν περισσότερα επιδόματα από τους φορολογούμενους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας», υπογράμμισε.