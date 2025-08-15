Της ΝΔ το πανηγύρι

Η περίοδος πέριξ του Δεκαπενταυγούστου δεν έχει συνήθως πολλές πολιτικές ειδήσεις στο προσκήνιο, καθώς η Βουλή είναι κλειστή. Ωστόσο, στο... παρασκήνιο γίνεται «δουλίτσα».

Είναι η περίοδος που οι βουλευτές πηγαίνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες και κάνουν τις διακοπές τους, μαζί με τους εν δυνάμει ψηφοφόρους τους. Επίσης αυτές τις ημέρες, η επαρχία γεμίζει με ανθρώπους από τα αστικά κέντρα.

Το Δεκαπενταύγουστο γίνεται δηλαδή μία μεγάλη ζύμωση, ανάμεσα στους κατοίκους της επαρχίας, τους «πρωτευουσιάνους», αλλά και τους πολιτικούς μας.

Και φυσικά, ο κόσμος στα χωριά και τα νησιά δεν συζητά μόνο για τις παραλίες, το ποδόσφαιρο και τα «φασέικα» πανηγύρια. Συζητά και για τα πραγματικά του προβλήματα. Για την ακρίβεια, την ασφάλεια, το στεγαστικό, τα νοσοκομεία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις φωτιές.

Στην παρούσα συγκυρία οι συζητήσεις αυτές είναι περισσότερο άβολες για τους κυβερνητικούς βουλευτές, που μάλιστα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έχουν και τα εσωκομματικά τους προβλήματα.

Η απόσταση ανάμεσα στο «σύστημα Μαξίμου» και την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ έχει διευρυνθεί το τελευταίο διάστημα και το ρήγμα φάνηκε έντονα στην πρόσφατη ψηφοφορία στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Συνεπώς, η θερινή περιοδεία των βουλευτών στις περιφέρειές τους και η ζύμωση με την εκλογική βάση θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια και ανεξάρτητα από τις παροχές Μητσοτάκη στη ΔΕΘ που όσο μεγάλες κι αν είναι, θεωρείται δύσκολο να κολλήσουν το ραγισμένο γυαλί.

Ιδιαίτερα τώρα που οι δελφίνοι καραδοκούν...