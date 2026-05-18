ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική
14:54 - 18 Μάι 2026

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews παραχώρησε συνέντευξη τη Δευτέρα (18/5) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς, αρχικά, για τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά. Η κοινωνία, παρόλα αυτά, δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν».

«Δεν θα συγκρουστούν πρόσωπα αλλά πολιτικές. Από τη μία υπάρχει μια πολιτική που γεννά ανισότητες, επιτρέπει στα funds να λεηλατούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και παρακολουθεί αδρανής την Τουρκία να κάνει το δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας" εσωτερικό δίκαιο και από την άλλη υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο και ολοκληρωμένες προτάσεις», πρόσθεσε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απέρριψε, παράλληλα, τα σενάρια περί «κενού» στον χώρο της κεντροαριστεράς, τονίζοντας ότι «υπάρχει ήδη η πολιτική δύναμη που διαθέτει ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό οπλοστάσιο. Αν πράγματι υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ο κόμμα ο κ. Τσίπρας.

Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί».

Αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική για τη συνολική πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία του.

«Ένας ακροδεξιός είναι που έλεγε για το 666 και έλεγε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κόμμα κλεφτών. Αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κωνσταντίνου Καραμανλή», ανέφερε δηκτικά.

Σχολιάζοντας τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών της ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφανή εσωτερική κρίση.

«Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία και αυτά δεν κρύβονται πλέον ούτε πίσω από τις δημοσκοπήσεις ούτε πίσω από επικοινωνιακές διαχειρίσεις», επισήμανε.

Ο κ. Τσουκαλάς μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις, με αφορμή και πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, εφαρμόζει πλήρως βασικές προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου.

«Η σημερινή κυβέρνηση, που υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι τελικά η πιο πιστή στην εφαρμογή του. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί προεκλογικά για αλλαγές σε κρίσιμες διατάξεις, όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε πράξη», υπογράμμισε.

Υπενθύμισε, δε, ότι «η σημερινή κυβέρνηση, που κάποτε έλεγε ότι θα καταργήσει τον εν λόγω νόμο, είναι η πιο πιστή στην εφαρμογή αυτού. Το λέω αυτό διότι ο Πρωθυπουργός κράδαινε το πρόγραμμά του – το οποίο λέει ότι υλοποίησε -, στο οποίο εμπεριέχεται η κατάργηση του νόμου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει. Δεν άλλαξε ο νόμος Βρούτση το πλήρες περιεχόμενο του νόμου Κατρούγκαλου – δηλαδή τα όρια ηλικίας, τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας -, μόνο τις εισφορές».

Παράλληλα, επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δίκαιες ρυθμίσεις σε ζητήματα συντάξεων χηρείας, αναπηρίας και ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι «υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, όπως οι μητέρες παιδιών με αναπηρία, που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη και όχι επικοινωνιακή διαχείριση και για τις οποίες θα έπρεπε να αλλάξει το όριο συνταξιοδότησης».

Σχετικά με την οικονομία και την παραγωγικότητα, ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε πρόσφατες επισημάνσεις του ΣΕΒ, σύμφωνα με τις οποίες η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει καθηλωμένη στο 2000 παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

«Επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για δείκτες ανάπτυξης, αλλά η πραγματική οικονομία και η παραγωγικότητα παραμένουν στάσιμες. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να “θυμώνει” με την ακρίβεια, λες και δεν κυβερνά ο ίδιος τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια», σχολίασε.

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τα εισοδήματα των πολιτών. «Οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνες τους. Η χώρα είχε στη διάθεσή της τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους και η κυβέρνηση όφειλε να τους αξιοποιήσει για να αλλάξει πραγματικά την οικονομία και όχι μόνο τους επικοινωνιακούς δείκτες, το ότι η ίδια προβλέπει μείωση επενδύσεων και ρυθμού ανάπτυξης δείχνει την αποτυχία της », κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»
Επιχειρήσεις

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ
Ομόλογα

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ