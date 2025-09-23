Είναι αρνητική η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν;

Η αναβολή της προγραμματισμένης για την Τρίτη συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ήλθε να επιβεβαιώσει ότι κάποιες φορές είδηση είναι και η… μη είδηση.

Υπό αυτήν την έννοια, το γεγονός ότι η συνάντηση δεν θα γίνει κατόπιν τουρκικού αιτήματος, όπως μεταδίδεται από ελληνικές κυβερνητικές πηγές, φανερώνει ορισμένα στοιχεία, πιθανώς σημαντικά. Ένα από αυτά είναι ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία, για την Τουρκία είναι σημαντικότερη η παρουσία του Προέδρου Ερντογάν σε μία συνάντηση των Αράβων ηγετών με τον πρόεδρο Τραμπ - αφού αυτός είναι και ο επίσημος λόγος της αναβολής.

Ένα άλλο είναι ότι και για την ελληνική πλευρά κάτι τέτοιο δεν είναι απαραιτήτως αρνητικό, αφού είναι μάλλον χρησιμότερο να υπάρχουν κάποια συνολικότερα δεδομένα για τον πραγματικό ρόλο της Τουρκίας στο γεωπολιτικό αλαλούμ και, κυρίως, για την πραγματική διάσταση της σχέσης Τραμπ - Ερντογάν. Το σημαντικότερο όλων είναι προφανώς, υπό ποιες συνθήκες και με ποια νέα δεδομένα θα γίνει η εξ αναβολής συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, όταν γίνει...