Αναβλήθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η εξέλιξη

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση των δύο ηγετών δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πλευρές αναζητούν νέα ημερομηνία για την πραγματοποίηση της.

Είναι αρνητική η αναβολή;

Το γεγονός ότι η συνάντηση δεν θα γίνει φανερώνει ορισμένα στοιχεία, πιθανώς σημαντικά. Ένα από αυτά είναι, όπως γράφει στη στήλη του «Ανεμοδείκτης» ο Άγγελος Κωβαίος, ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία, για την Τουρκία είναι σημαντικότερη η παρουσία του Προέδρου Ερντογάν σε μία συνάντηση των Αράβων ηγετών με τον πρόεδρο Τραμπ - αφού αυτός είναι και ο επίσημος λόγος της αναβολής.

Ένα άλλο είναι ότι και για την ελληνική πλευρά κάτι τέτοιο δεν είναι απαραιτήτως αρνητικό, αφού είναι μάλλον χρησιμότερο να υπάρχουν κάποια συνολικότερα δεδομένα για τον πραγματικό ρόλο της Τουρκίας στο γεωπολιτικό αλαλούμ και, κυρίως, για την πραγματική διάσταση της σχέσης Τραμπ - Ερντογάν.