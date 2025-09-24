Ποιος χρηματοδοτεί «μικρούς Τραμπ» στην Ελλάδα;

Ο Παύλος Γερουλάνος πραγματοποίησε την Τρίτη (24/9) ένα διπλό... χτύπημα σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Αριδαία.

Από τη μία μεριά άσκησε ξανά κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη λειτουργία των οργάνων του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη αναφέρθηκε σε "ξένα κέντρα" που χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα.

Αναφέρθηκε στις γνωστές υπόγειες σχέσεις ελληνικών κομμάτων με τη Ρωσία, αλλά παράλληλα υποστήριξε πως χρηματοδοτήσεις υπάρχουν και για την ύπαρξη "μικρών Τραμπ" στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα κατήγγειλε ότι: «στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρωσικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και αμερικανικό. Και σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν “μικρούς Τραμπ”. Και έχουν κοινό».

Αν μη τι άλλο οι καταγγελίες Γερουλάνου χρήζουν προσοχής. Ιδιαίτερα τώρα που ο «κανονικός» Τραμπ έχει αρχίσει και ξεδιπλώνει την πλήρη ατζέντα του. Με επίθεση στον ελεύθερο λόγο, με σκληρή μεταναστευτική πολιτική, με αμφισβήτηση επιστημονικών κεκτημένων, ακόμα και με απαξίωση μεγάλων προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή.