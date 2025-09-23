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«Καμπανάκι» Γερουλάνου: Να λειτουργήσουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
15:32 - 23 Σεπ 2025

«Καμπανάκι» Γερουλάνου: Να λειτουργήσουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Αιχμές για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ και, ουσιαστικά, κατά του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, άφησε ο Παύλος Γερουλάνος κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Αριδαία, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο και ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι κρίσιμο για την πορεία του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές δυνάμεις με στόχο την προώθηση “μικρών Τραμπ”.

Αναλυτικότερα:

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά. Θα ήθελα να δω το κόμμα να λειτουργεί με όλα του τα όργανα, για να μπορούμε να πείσουμε ότι εμείς, αύριο, θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς. Για να μη μας πει κανείς: "Πώς θα υπερασπιστείτε θεσμούς, όταν δεν λειτουργούν μέσα στο κόμμα σας;" Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος, σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στην Αριδαία.

Μάλιστα, κατήγγειλε ότι: «στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρωσικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν “μικρούς Τραμπ”. Και έχουν κοινό».

Στη συνέχεια, πρόβαλε την ανάγκη το κόμμα να προωθήσει δυναμικά την καλή παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, επιχειρώντας προφανώς να μετριάσει την κριτική του για τη λειτουργία του κόμματος, τονίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο να χαθεί το momentum. Εκτίμησε, επίσης, πως αν δεν βελτιωθούν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ το επόμενο δίμηνο, η κατάσταση θα δυσκολέψει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Γερουλάνος είχε έρθει τρίτος στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2024, με το ηχηρό ποσοστό του 21,12%, χάνοντας στο νήμα τη δεύτερη θέση, που θα τον οδηγούσε στον β’ γύρο. Πρόκειται, έκτοτε, για την πρώτη δημόσια αποδοκιμασία της λειτουργίας του κόμματος.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται αυξημένες φωνές δυσαρέσκειας εντός του κόμματος σχετικά με τη μη λειτουργία των οργάνων του, καθώς η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να δίνει την προσδοκώμενη δημοσκοπική ώθηση. Την Τρίτη (23/9), με ανάρτησή του στο Χ, ο πρώην υπουργός Χρήστος Καστανίδης - εσωκομματικός επικριτής του Ανδρουλάκη= κατήγγειλε ότι το Πολιτικό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει από τον Ιούνιο του 2024.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 17:36
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