Πού συναντιούνται τελικά τα επώνυμα «Καραμανλής» και «Καρυστιανού»

Αφού έκλεισε και ο κύκλος της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, που άφησε πολλές εκκρεμότητες στα ελληνοτουρκικά, σύντομα αναμένεται η στροφή της επικαιρότητας στην αλλοπρόσαλλη ελληνική πολιτική σκηνή.

Με το θέμα των Τεμπών να επανέρχεται (μάλλον με ασύμμετρο τρόπο και πάντως με προφανές «πουσάρισμα» από κάποια ΜΜΕ και κόμματα), αναμένεται η απόφαση της δικαιοσύνης για το αίτημα εκταφής θυμάτων, ενώ η κυβέρνηση έχει στραμμένη την προσοχή της στο τι θα απογίνει με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Και, στο φόντο όλων αυτών, συνεχίζεται η κινητικότητα για τα κόμματα Σαμαρά και Τσίπρα, πιθανώς και της Καρυστιανού. Εκεί όμως διαπιστώνεται το απόλυτο αλαλούμ, αφού με κοινό παρονομαστή τα Τέμπη και τις εκταφές, έχουν βρεθεί στο ίδιο στρατόπεδο οι σαμαρικοί, οι καραμανλικοί, οι τσιπρικοί και όλοι οι απανταχού αντι-μητσοτακικοί. Μέσα σε όλη αυτή την παραδοξότητα, όπου το επώνυμο «Καραμανλής» θα βρίσκεται δίπλα στο «Καρυστιανού», μπορεί κανείς να καταλάβει τι πολιτικό μπάχαλο μπορεί να παρακολουθήσουμε προσεχώς. Το ποιος τελικά θα ωφεληθεί είναι άλλο ζήτημα…