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Κατάλαβε κανείς τι είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία;
Ανεμοδείκτης
14:34 - 26 Σεπ 2025

Κατάλαβε κανείς τι είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία;

Άγγελος Κωβαίος
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Αν μη τι άλλο, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ εκεί ή στις συναντήσεις που είχε στο περιθώριό της, ήταν ένα χρήσιμο «φροντιστήριο» για τον τρόπο που κινείται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η παρέμβασή του στις εργασίες της ΓΣ, τα όσα είπε στις συναντήσεις του με τον Ερντογάν ή άλλους ηγέτες και οι αναρτήσεις του, μπορεί να θεωρήθηκαν ενοχλητικές, όμως θα όφειλε κανείς σε κάποιες περιπτώσεις να τις διαβάσει και να τις ερμηνεύσει σωστά και πάντως όχι συναισθηματικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτά που έγραψε σε μία ανάρτηση για την Ουκρανία, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Αφού γνώρισα και κατάλαβα πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή». Αυτά ερμηνεύτηκαν ή μάλλον παρερμηνεύτηκαν ως «στροφή». Περισσότερο όμως ήταν ένα σαφές μήνυμα προς Ευρώπη και ΝΑΤΟ, που έλεγε «βγάλτε τα πέρα μόνοι σας με τη Ρωσία»…

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