Αχρείαστη η φασαρία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Στον απόηχο της γενικής αναστάτωσης λόγω της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει τη διάταξη που μεταφέρει την ευθύνη για την προστασία, συντήρηση και καθαριότητα του χώρου στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Η πρωτοβουλία συνδυάστηκε με την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία πάντως χρειάστηκε ερμηνευτικές παρεμβάσεις στη συνέχεια, ως προς τις αρμοδιότητες φύλαξης που παραμένουν στην Αστυνομία. Και, φυσικά, κυριάρχησε το στοιχείο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά έριξε το μπαλάκι της ευθύνης στον Νίκο Δένδια, απαντώντας έτσι στην πρόσφατη, μάλλον εκ του περισσού, δήλωση του υπουργού Αμυνας για το θέμα των εκταφών των θυμάτων των Τεμπών.

Και μόνο η παρατήρηση αυτής της αλληλουχίας αρκεί για μία διαπίστωση. Όλα αυτά είναι αχρείαστα. Και η τάξη στο χώρο του μνημείου μπορεί να διαφυλαχθεί δίχως ειδικές διατάξεις και τυμπανοκρουσίες και τα τζαρτζαρίσματα κορυφής στην κυβέρνηση δεν είναι της ώρας. Εκτός αν είναι, εν τέλει…