Τα νεύρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιολογούν προσβολές κατά δημοσιογράφων

Ο εκνευρισμός που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω δημοσκοπικής εξαΰλωσης και, φυσικά, λόγω Τσίπρα, έχει φέρει τα στελέχη του κόμματος σε πολύ δύσκολη θέση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα επιθετικές, έως και προσβλητικές συμπεριφορές. Επ' ουδενί όμως μπορεί αυτές να θεωρούνται δικαιολογημένες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην μέλος των κυβερνήσεων Τσίπρα-Καμμένου, Ανδρέας Νεφελούδης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Εδώ» το απόγευμα της Δευτέρας (13/10), το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούσε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του δημοσιογράφου, καταλήγοντας να τον αποκαλέσει έως και «ορφανό της χούντας», προτού αποχωρήσει. Ο σταθμός Οne και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποδοκίμασαν με τη συμπεριφορά του πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, δεν έχει όμως ακουστεί κάτι από το κόμμα, ούτε και θα πρέπει άλλωστε να αναμένεται κάτι τέτοιο. Είναι πάντως μια χρήσιμη υπενθύμιση για τον τρόπο που ορισμένοι στέκονται απέναντι στη δημοσιογραφία, όταν οι ερωτήσεις γίνονται ενοχλητικές…

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