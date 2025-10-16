Καλή η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, αλλά γίνεται εν κενώ

Την Πέμπτη (16/10) οι πολιτικοί αρχηγοί θα μαλώνουν - είναι βέβαιο - στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάτι είναι κι αυτό, το θέμα είναι σοβαρό και αν είναι να τσακώνεσαι, καλύτερα να αξίζει τον κόπο και να μην γίνεται καβγάς, π.χ., για το ποιος θα καθαρίζει τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Το κακό είναι ότι και αυτός ο καβγάς γίνεται μάλλον εν κενώ. Και αυτό συμβαίνει επειδή μας λείπουν τα δεδομένα. Ποια είναι αυτά; Η σχέση μας με τις ΗΠΑ και ειδικότερα του Μητσοτάκη με τον Τραμπ, που παραμένει ο άγνωστος Χ, ενώ την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, που για δικούς του λόγους θέλει να παρεμβαίνει και να κλείνει μέτωπα, επιδεικνύει την προτίμηση του για τον Ερντογάν ως άμεσο συνομιλητή και αναμένεται η στιγμή που θα δείξει πώς βλέπει να προχωράει η συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο, τι θα ζητήσει από τους συμμάχους για την Ουκρανία και πολλά άλλα, αλληλένδετα μεταξύ τους. Ίσως θα έπρεπε να περιμένουν όλοι να δουν τι «φέρνει» η Κίμπερλι Γκίλφοΐλ προτού συζητήσουν…