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Το… πνεύμα του Τσίπρα και η μπηχτή του Μητσοτάκη στον Φάμελλο
Ανεμοδείκτης
14:13 - 16 Οκτ 2025

Το… πνεύμα του Τσίπρα και η μπηχτή του Μητσοτάκη στον Φάμελλο

Άγγελος Κωβαίος
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Η συζήτηση της Πέμπτης (16/10) στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική δεν είχε εκπλήξεις, μπορεί κανείς να πει ότι δεν είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ετσι, τα παραλειπόμενα έδωσαν κάποιες πιο ευχάριστες νότες, σε μία κατά τα άλλα βαρετή διαδικασία. Μία από τις χαριτωμένες στιγμές ήταν εκείνη όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέκοψε για λίγο την ομιλία του για να απευθυνθεί στον Σωκράτη Φάμελλο, λόγω της φασαρίας που ακουγόταν από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Διακρίνω μεγάλη κινητικότητα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φάμελλε, πού οφείλεται, άραγε; Μάλλον στους απόντες και όχι στους παρόντες, αλλά αυτά θα τα πούμε με άλλη ευκαιρία», είπε ο Πρωθυπουργός, εννοώντας προφανώς τον Αλέξη Τσίπρα…

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