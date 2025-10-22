Μαξίμου και Πεντάγωνο σε ανοιχτή, πλέον, αντιπαράθεση

Το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη εξελίχθηκε μάλλον ασύμμετρα και με πολλά στοιχεία παραδοξότητας, αφού το αυτονόητο χάθηκε στις μικροκομματικές κόντρες και άνοιξε για μία ακόμη φορά ένα πεδίο διχασμού.

Πάντως, από πολιτικής άποψης ήταν και παραμένει χρήσιμο, αφού φαίνεται ότι χαράσσει διαχωριστικές γραμμές, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ταχθεί και πάλι στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ και των παραφυάδων του.

Υπάρχει όμως πλέον ανοιχτό και το μέτωπο Μητσοτάκη - Δένδια, με τον υπουργό Άμυνας να επιλέγει μία στάση τουλάχιστον επαμφοτερίζουσα και, γι’ αυτόν τον λόγο, συζητήσιμη. Πλέον, ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι αναμένει από τον υπουργό ένα σχέδιο για την ανάδειξη του Μνημείου και το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν θα υπάρξει καν τέτοιο σχέδιο. Μάλλον η αντιπαράθεση μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου παίρνει άλλη μορφή και έχει και επόμενα επεισόδια…