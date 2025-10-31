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«Κόφτης» στις ομιλίες βουλευτών: Μία πραγματική μεταρρύθμιση
Ανεμοδείκτης
05:42 - 31 Οκτ 2025

«Κόφτης» στις ομιλίες βουλευτών: Μία πραγματική μεταρρύθμιση

Άγγελος Κωβαίος
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Η Βουλή ψήφισε την Πέμπτη (30/10) την επιβολή ηλεκτρονικού «κόφτη» στη διάρκεια των  ομιλιών των βουλευτών, δίχως καμία εξαίρεση.

Ηταν αναμενόμενο από πού θα προέρχονταν οι αντιδράσεις. Κατά των αλλαγών του Κανονισμού τάχθηκαν η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και η ΝΕΑΡ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μάλιστα θεώρησε φωτογραφική και μία ακόμη διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται πλέον να μιλάει κάποιο μέλος του κοινοβουλίου με διπλή ιδιότητα (εν προκειμένω, πολιτική αρχηγός και πρώην Πρόεδρος της Βουλής).

Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές αυτές δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν αρνητικές, αφού το φαινόμενο της κατάχρησης χρόνου είναι μία μεγάλη πληγή του κοινοβουλευτισμού. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μεταρρύθμιση ουσιαστική και μένει να φανεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη…

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 15:46
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