ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρεμιέρα για το Συνέδριο της ΝΔ – Τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του
Πολιτική
10:36 - 15 Μάι 2026

Πρεμιέρα για το Συνέδριο της ΝΔ – Τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πρεμιέρα κάνει σήμερα (15/5) το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα κομβικό σημείο για το κόμμα, καθώς πυκνώνουν οι πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση να σπεύδει σε εκλογές κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία θα αποτελέσει το ενακτήριο λάκτισμα του συνεδρίου, έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα επιδιώξει να προβάλλει τα αποτελέσματα του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, κατά πληροφορίες, αναμένεται να τοποθετηθεί εμμέσως κατά του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φέρεται ακόμη να εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου φορέα που θα μπορούσε να στερήσει κρίσιμες ψήφους από τη ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα πρώην κορυφαία στελέχη της ΝΔ δημοσίευσαν την Πέμπτη (14/5) επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία, στην οποία ασκούν κριτική για την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της. Δεν αποκλείεται, κατά εκτιμήσεις, αυτά τα στελέχη να ακολουθήσουν τον κ. Σαμαρά, αν τελικά ιδρύσει κόμμα.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί και για την υπόθεση του ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, από τη στιγμή που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του κατά της κυβέρνησης.

Παράλληλα, αναμένονται ομιλίες κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, όπως του κ. Νίκος Δένδιας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η παρουσία του πρώην γ.γ. του Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος, ωστόσο, έχει αποκλείσει σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Real εκλογική κάθοδο.

Στη συνέχεια αναμένονται οι ομιλίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες θα αποτυπώσουν το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά τις πρόσφατες αναταράξεις. Προς το παρόν, η ένταση δείχνει να αποκλιμακώνεται, μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια ακόμη και βουλευτές που ελέγχονται για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν θα δώσει το «παρών» στις εργασίες του συνεδρίου.

Ο νυν πρωθυπουργός, αναμένεται να παρακολουθήσει όλες τις ομιλίες έως και το μεσημέρι του Σαββάτου. Έπειτα, όμως, θα αναχωρήσει με προορισμό το Costa Navarino για μία κλειστή, ιδιαίτερη εκδήλωση.

Ο Θοδωρής Κυριακού του ANT1 Group διοργανώνει εκεί μία συνάντηση του Atlantic Council, με το οποίο έχει ξεκινήσει στρατηγική συνεργασία.

Στη δίχως δημοσιότητα, εφ’ όλης της ύλης συζήτηση θα συμμετάσχουν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδία Αλεξάντερ Στουμπ, ο Εμίρης του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Θάνι, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου στο ANT1 Group.

Παρόντες θα είναι επίσης ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατία Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 11:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ
Εμπορεύματα

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ

Ο ΓΔ ανέκτησε την στήριξη των 2270 μονάδων αλλά δεν αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με την κρίσιμη αντίσταση των 2320
Αναλύσεις

Ο ΓΔ ανέκτησε την στήριξη των 2270 μονάδων αλλά δεν αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με την κρίσιμη αντίσταση των 2320

Πολιτική σύγκρουση για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ «οδηγεί» στη δικαιοσύνη τον Γεωργιάδη
Πολιτική

Πολιτική σύγκρουση για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ «οδηγεί» στη δικαιοσύνη τον Γεωργιάδη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης
Ανεμοδείκτης

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα
Πολιτική

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ