Πρεμιέρα για το Συνέδριο της ΝΔ – Τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός στην ομιλία του

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία θα αποτελέσει το ενακτήριο λάκτισμα του συνεδρίου, έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα επιδιώξει να προβάλλει τα αποτελέσματα του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, κατά πληροφορίες, αναμένεται να τοποθετηθεί εμμέσως κατά του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φέρεται ακόμη να εξετάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου φορέα που θα μπορούσε να στερήσει κρίσιμες ψήφους από τη ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα πρώην κορυφαία στελέχη της ΝΔ δημοσίευσαν την Πέμπτη (14/5) επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία, στην οποία ασκούν κριτική για την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της. Δεν αποκλείεται, κατά εκτιμήσεις, αυτά τα στελέχη να ακολουθήσουν τον κ. Σαμαρά, αν τελικά ιδρύσει κόμμα.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί και για την υπόθεση του ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, από τη στιγμή που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του κατά της κυβέρνησης.

Παράλληλα, αναμένονται ομιλίες κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, όπως του κ. Νίκος Δένδιας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η παρουσία του πρώην γ.γ. του Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος, ωστόσο, έχει αποκλείσει σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Real εκλογική κάθοδο.

Στη συνέχεια αναμένονται οι ομιλίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες θα αποτυπώσουν το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά τις πρόσφατες αναταράξεις. Προς το παρόν, η ένταση δείχνει να αποκλιμακώνεται, μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια ακόμη και βουλευτές που ελέγχονται για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν θα δώσει το «παρών» στις εργασίες του συνεδρίου.

Ο νυν πρωθυπουργός, αναμένεται να παρακολουθήσει όλες τις ομιλίες έως και το μεσημέρι του Σαββάτου. Έπειτα, όμως, θα αναχωρήσει με προορισμό το Costa Navarino για μία κλειστή, ιδιαίτερη εκδήλωση.

Ο Θοδωρής Κυριακού του ANT1 Group διοργανώνει εκεί μία συνάντηση του Atlantic Council, με το οποίο έχει ξεκινήσει στρατηγική συνεργασία.

Στη δίχως δημοσιότητα, εφ’ όλης της ύλης συζήτηση θα συμμετάσχουν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδία Αλεξάντερ Στουμπ, ο Εμίρης του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Θάνι, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου στο ANT1 Group.

Παρόντες θα είναι επίσης ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατία Νίκος Χριστοδουλίδης.