Το θέμα δεν είναι το βιβλίο του Τσίπρα

Η ερώτηση είναι εύκολη στην παρούσα συγκυρία και η απάντηση ακόμη πιο εύκολη: Θα διαβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Όχι, δεν θα το διαβάσει.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε σχετικά κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον ηθοποιό Γιάννη Μπέζο στο συνέδριο Greece Talks2025: «Εχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά που βιάζομαι να δω. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Αλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου».

Δεν θα ήταν λογικό να αναμένει κανείς κάτι διαφορετικό. Το θέμα όμως είναι ότι παρά την προκαταβολική δημοσιότητα, που θεωρητικά θα ευνοήσει και τις πωλήσεις, πολλοί έχουν πέσει σε μία παγίδα. Θεωρούν ότι το θέμα των ημερών είναι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν είναι. Στην πραγματικότητα, πρόκειται απλώς για μία αφορμή δημοσιότητας, είτε του ίδιου του συγγραφέα, είτε των επικριτών του, είτε όσων θέλουν και επιδιώκουν να ανέβουν στο άρμα του. Και δεν φαίνεται ότι θα πάνε όλα καλά ή όπως τα φαντάζονται όλοι αυτοί…