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Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη S&amp;P 500 και Nasdaq, απώλειες για Dow μετά το ρεκόρ
Χρηματιστήρια
16:35 - 10 Ιουλ 2026

Wall Street: Προς εβδομαδιαία κέρδη S&P 500 και Nasdaq, απώλειες για Dow μετά το ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της Παρασκευής (10/7), μετά την ισχυρή συνεδρίαση της Wall Street την προηγούμενη ημέρα, η οποία έφερε τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite σε τροχιά ολοκλήρωσης της εβδομάδας με θετικό πρόσημο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,24% στις 52.611,04 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει ήπια άνοδο 0,15% στις 7.555,95 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 0,12% στις 26.238,02 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,8%, ενώ ο Nasdaq Composite οδεύει προς κέρδη 1,5%. Ο Dow Jones, ωστόσο, εξακολουθεί να εμφανίζει απώλειες 0,8%.

Η άνοδος της Wall Street την Πέμπτη τροφοδοτήθηκε κυρίως από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν επικοινώνησε με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με το MS Now, το Κατάρ και το Πακιστάν καταβάλλουν προσπάθειες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις «τεχνικές συνομιλίες», παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην εξεύρεση λύσης για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχε ουσιαστικά τερματιστεί.

«Η συγκρατημένη αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στην αναζωπύρωση της έντασης με το Ιράν αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι επενδυτές επιλέγουν να κοιτάξουν πέρα από τους γεωπολιτικούς κινδύνους», σχολίασε ο Κλαρκ Μπέλιν, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Bellwether Wealth.

Στον τεχνολογικό κλάδο, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών δέχθηκαν πιέσεις ενόψει της εισαγωγής της νοτιοκορεατικής SK Hynix στο χρηματιστήριο Nasdaq. Η εταιρεία, η οποία έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο φέτος χάρη στην ισχυρή ζήτηση για μνήμες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τιμολόγησε τα Αμερικανικά Αποθετήρια Έγγραφά της (ADRs) στα 149 δολάρια ανά μετοχή.

Ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η νέα έκδοση ενδέχεται να απορροφήσει κεφάλαια που διαφορετικά θα κατευθύνονταν σε αμερικανικές εταιρείες του κλάδου, όπως η Micron Technology.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές των Micron Technology, Marvell Technology και Lam Research υποχωρούσαν περίπου κατά 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η Intel έχανε 2%. Αρνητικό πρόσημο κατέγραφαν επίσης οι Nvidia, Broadcom και AMD. Παράλληλα, το iShares Semiconductor ETF υποχωρούσε κατά 1,1% και το VanEck Semiconductor ETF κατά 0,7%.

Παρά τη σημερινή αδυναμία του κλάδου, η ισχυρή πορεία των εταιρειών ημιαγωγών το τελευταίο διάστημα έχει αποτελέσει βασικό μοχλό ανόδου για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ. Οι επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών θα μπορούσε να διευρύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον πέρα από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, στηρίζοντας τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της αγοράς.

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