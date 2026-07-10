ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

Η συζήτηση για την έκδοση περισσότερου κοινού χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελών συναντώνται σήμερα (10/7) στις Βρυξέλλες. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Ισπανία.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Κάρλος Κουέρπο, δήλωσε στο Bloomberg TV ότι θεωρεί πως έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη συγκυρία ώστε να ληφθούν αποφάσεις για το ζήτημα.

«Η συγκεκριμένη συζήτηση ήταν διαχρονικά ιδιαίτερα δύσκολη, όμως πλέον έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας», ανέφερε συγκεκριμένα ο Κουέρπο. «Η επιλογή αυτή είναι αυτονόητη και η συζήτηση πρέπει να εξεταστεί αποκλειστικά υπό το πρίσμα των σημερινών συνθηκών».

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η διαμάχη γύρω από τον κοινό δανεισμό επανέρχεται καθώς εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πλησιάζει και η προθεσμία έναρξης της αποπληρωμής του χρέους άνω των 800 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, έχουν προτείνει την αναχρηματοδότηση του συγκεκριμένου χρέους, δηλαδή την παράταση της διάρκειάς του μέσω νέου δανεισμού. Άλλες, όπως η Γερμανία, αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική.

Η νέα ισπανική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε έγγραφο που διανεμήθηκε στους υπουργούς Οικονομικών πριν από την έναρξη των διήμερων συνεδριάσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, η Ισπανία προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Κυρίαρχου Χρέους (European Sovereign Facility), το οποίο θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδίδει μέρος του χρέους για λογαριασμό των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με την ισπανική επιχειρηματολογία, ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει μέσα σε πέντε χρόνια ένα κοινό απόθεμα χρέους ύψους περίπου 5 τρισ. ευρώ, μειώνοντας το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων των κυβερνήσεων έως και κατά 25 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η Μαδρίτη εκτιμά ότι η πρωτοβουλία θα ενίσχυε το διεθνή ρόλο του ευρώ στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι αντιρρήσεις

Ωστόσο, η πρόταση συνάντησε επιφυλάξεις κατά τη χθεσινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η Γερμανία και, σε μικρότερο βαθμό, η Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την ιδέα της συγκέντρωσης μέρους του εθνικού δανεισμού σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία και η Φινλανδία, απέρριψαν την πρόταση κατηγορηματικά.

Παρά τις αντιδράσεις, η συζήτηση δεν φαίνεται να απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή ατζέντα. Από τη μεριά του, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο.

Τέλος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, υποστήριξε από τη δική της πλευρά ότι είναι «προφανές» πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν κοινό ευρωπαϊκό τίτλο αναφοράς (European asset), ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasury bonds) στις διεθνείς αγορές.