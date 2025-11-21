O Πιερρακάκης για πρόεδρος (του Eurogroup) και ο αντιπρόεδρος (του ΕΛΚ) Χατζηδάκης

Το παρασκήνιο εν όψει εκλογής νέου προέδρου του Eurogroup είναι σε εξέλιξη και κατά τα φαινόμενα θα ανάψει όσο περνούν οι ημέρες και πλησιάζει η συνεδρίαση της 11ης – 12ης Δεκεμβρίου. Εκεί αναμένεται να κλειδώσουν οι υποψηφιότητες.

Εν αναμονή αυτών, και ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης φιγουράρει στα φαβορί, φωτίζεται και μία άλλη ελληνική πτυχή της υπόθεσης.

Η γενική και βάσιμη αίσθηση είναι ότι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup θα προέρχεται από το ΕΛΚ, που είναι η ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο ευρωκοινοβούλιο. Η ΝΔ είναι από τα ισχυρότερα (βάσει εκλογικών ποσοστών) μέλη του ΕΛΚ, ο Μητσοτάκης έχει μια κάποια επιρροή στην συγκεκριμένη ευρωομάδα και, υπάρχει μία επιπλέον λεπτομέρεια: αντιπρόεδρος του ΕΛΚ είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα, κατά πόσον ο αντιπρόεδρος θα «τα δώσει όλα» για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη, είναι ένα στοίχημα που παρουσιάζει ενδιαφέρον…