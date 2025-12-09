Ο Δένδιας στο «πηγαδάκι» Καραμανλή, Σαμαρά

Η κυβέρνηση, ως γνωστόν, δεν σχολιάζει τις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή, ακόμα κι όταν την επικρίνουν σκληρά, ωστόσο, μέσα στις τάξεις της ΝΔ οι διεργασίες είναι έντονες το τελευταίο διάστημα.

Η τελευταία κοινή παρουσία Καραμανλή - Σαμαρά, σε εκδήλωση της εφημερίδας "Δημοκρατίας", συνοδεύθηκε με νέες βολές κατά της κυβέρνησης, η οποία βέβαια τηρεί και πάλι σιγή ιχθύος για να μη δώσει λαβές για περαιτέρω σχόλια.

Μόνο που αυτή τη φορά, στην «παρέα» των πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ βρέθηκε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Ο ίδιος δεν μίλησε βέβαια στην εκδήλωση, αλλά η παρουσία του και μόνο σημαίνει πολλά και σε καμία περίπτωση δεν πέρασε απαρατήρητη.

Άλλωστε, πλην του Καραμανλή, μόνο ο Νίκος Δένδιας και η Φάνη Πάλλη Πετραλιά εκπροσώπησαν τη ΝΔ στη γιορτή της εφημερίας που περνάει γενεές δεκατέσσερις τον Κυριάκο Μητσοτάκη.