Κέλλας: Λάθος χειρισμός στις πληρωμές ΕΛΓΑ - «Ζητούμε συγγνώμη, έχουν δίκιο οι αγρότες»

Σε λάθος χειρισμό κατά τη διαδικασία πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων απέδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας την παρακράτηση των εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ πριν από την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Όπως εξήγησε ο κ. Κέλλας, την Τρίτη ήταν προγραμματισμένη η καταβολή της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεμητικής, του προγράμματος Young Farmers, καθώς και αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Υπενθύμισε ότι μεγάλο ποσοστό αγροτών έχει συμφωνήσει, με σχετική δήλωση στα ΚΥΔ κατά την υποβολή του ΟΣΔΕ, να παρακρατείται αυτόματα η ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, «εκ παραδρομής και λόγω λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πιστωθεί η βασική ενίσχυση», γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους παραγωγούς.

Ο υφυπουργός αναγνώρισε πλήρως το πρόβλημα, τονίζοντας ότι «οι αγρότες έχουν δίκιο» και ζήτησε συγγνώμη, παρότι, όπως είπε, το ζήτημα δεν βαραίνει το υπουργείο. «Χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του υπουργείου, ζητώ συγγνώμη και εκ μέρους μας. Το λάθος έγινε, όμως ήδη η αναδιανεμητική καταβλήθηκε σήμερα το πρωί και εντός της ημέρας θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε ότι οι πληρωμές των επιδοτήσεων ξεκίνησαν κανονικά από χθες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και περιλαμβάνουν τη βασική ενίσχυση, την αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young Farmers, τις μεταβιβάσεις, καθώς και πληρωμές σε πέντε νομούς που είχαν μείνει εκτός προηγούμενων καταβολών, παρότι οι δικαιούχοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Αναφερόμενος στο λάθος, σημείωσε ότι θα αναζητηθούν ευθύνες, χωρίς ωστόσο να υιοθετεί σενάρια δολιοφθοράς. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήταν όλα έτοιμα για την πληρωμή, όμως έγινε λάθος από τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε, προσθέτοντας ότι στη διαδικασία εμπλέκεται και η Τράπεζα Πειραιώς.

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών που έχουν οδηγήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο αγροτικό πετρέλαιο και στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Υπενθύμισε ότι για το ρεύμα ισχύει ήδη το μειωμένο τιμολόγιο των 9,2 λεπτών ανά κιλοβατώρα για δύο συν οκτώ χρόνια, όπως είχε συμφωνηθεί σε συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό, με τον δεύτερο χρόνο να λήγει στα τέλη Ιουνίου. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός έχει ήδη εξαγγείλει την πρόθεση να εξεταστεί η παράταση του μέτρου, ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη χαμηλότερης τιμής.

Για το αγροτικό πετρέλαιο, τόνισε ότι οι αγρότες ήδη λαμβάνουν αφορολόγητο καύσιμο και ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε αύξηση κατά 50% του ανώτατου ποσοστού επιστροφής. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για επιστροφή φόρου απευθείας στη «μάνικα», εξήγησε ότι εξετάζεται, αλλά υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν από την ΑΑΔΕ, η οποία είναι αρμόδια για την επιστροφή του ΕΦΚ.

Ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα διασύνδεσης της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ με τα συστήματα των πρατηρίων καυσίμων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη υπάρξει παρέμβαση για την επίλυση του ζητήματος. Όπως είπε, αναμένεται νέα πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ μέσα στον Δεκέμβριο και μία ακόμη τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει συσταθεί επιτροπή για την επικαιροποίηση των τιμών κατανάλωσης πετρελαίου ανά καλλιέργεια και στρέμμα, καθώς τα ισχύοντα στοιχεία βασίζονται σε δεδομένα δεκαετίας.

Τέλος, αναφέρθηκε στα 160 εκατ. ευρώ που, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, θα εξοικονομηθούν από ελέγχους και θα κατανεμηθούν ισόποσα –80 εκατ. ευρώ στην κτηνοτροφία και 80 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα– υπογραμμίζοντας ότι η εξειδίκευση των ποσών αποτελεί αντικείμενο διαλόγου.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο, επισημαίνοντας ότι μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορούν να δοθούν λύσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία τόσο για τους ίδιους όσο και για την υπόλοιπη κοινωνία, ειδικά ενόψει των εορτών.