Ως τι ακριβώς μιλάει σήμερα η Καρυστιανού;

Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει πολύ στα ΜΜΕ. Μιλάει πολύ περισσότερο από ποτέ, δηλαδή. Υπάρχει όμως μία κρίσιμη λεπτομέρεια.

Πέραν του ότι έχει αρχίσει να λέει και διάφορες χοντράδες (που πάντα τις έλεγε, αλλά είχε διάφορα ελαφρυντικά), υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα. Με ποια ιδιότητα μιλάει πλέον;

Από την προεδρία του συλλόγου που δημιουργήθηκε μετά το δυστύχημα των Τεμπών έχει απομακρυνθεί, αφότου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την πολιτική της καριέρα. Τώρα όμως, ως τι ακριβώς προσκαλείται στα κανάλια; Ως ενδεχόμενη, μελλοντική αρχηγός ενός κόμματος που δεν υπάρχει; Ας το σκεφτούν όσοι την έχουν καταστήσει συνομιλήτριά τους…