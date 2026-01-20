Ως τι ακριβώς μιλάει σήμερα η Καρυστιανού;

Πέραν του ότι έχει αρχίσει να λέει και διάφορες χοντράδες (που πάντα τις έλεγε, αλλά είχε διάφορα ελαφρυντικά), υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα. Με ποια ιδιότητα μιλάει πλέον;
Από την προεδρία του συλλόγου που δημιουργήθηκε μετά το δυστύχημα των Τεμπών έχει απομακρυνθεί, αφότου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την πολιτική της καριέρα. Τώρα όμως, ως τι ακριβώς προσκαλείται στα κανάλια; Ως ενδεχόμενη, μελλοντική αρχηγός ενός κόμματος που δεν υπάρχει; Ας το σκεφτούν όσοι την έχουν καταστήσει συνομιλήτριά τους…