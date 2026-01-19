Καρυστιανού: Θέμα δημόσιας διαβούλευσης οι αμβλώσεις – Αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Για την ταυτότητα, την ιδεολογία του νέου κόμματος και τις προτεραιότητες που θα θέσει, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο Open, ενώ αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για την ταυτότητα και τις προτεραιότητες του νέου κόμματος "Κίνημα των Πολιτών". Σχετικά με τις αμβλώσεις, δήλωσε ότι η κοινωνία πρέπει να αποφασίσει μέσω δημόσιας διαβούλευσης, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του θέματος.

Πιο αναλυτικά, η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το θέμα των αμβλώσεων, είπε χαρακτηριστικά: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση φροντίζοντας και για μια ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας ωστόσο και το θέμα μιας γυναίκας αν θέλει να τεκνοποιήσει. Από τη στιγμή που στους 3 μήνες χτυπάει η καρδιά του παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει γεννηθεί. Ακόμα και μετά από κάποιες εβδομάδες, όταν γεννώνται πρόωρα τα παιδιά ακόμα και με καισαρική για διάφορους λόγους, επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν πώς λειτουργία η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».

Στην συνέχεια, τόνισε ότι η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει τονίζοντας: «Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται».

Η τοποθέτηση Μαρινάκη για τις αμβλώσεις

Τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σχολίασε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΠΑΣΟΚ: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά με νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου το 1986

Σε σχόλιο του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει για τις δηλώσεις Καρυστιανού: «Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα.

Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα».

ΣΥΡΙΖΑ: Βαθιά πολιτική και επικίνδυνη η δήλωση Καρυστιανού

Ανακοίνωση του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΠΣ επικοινώνησε η Έλενα Ακρίτα τονίζοντας: Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε «δημόσια διαβούλευση» δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία.

Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες - κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την εμφυλη βία και την θρησκοληψία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφισματα και «διαβουλεύσεις».

Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται «ούτε δεξιά ούτε αριστερά». Ωστόσο η αμφισβήτηση της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη που ήδη εκπροσωπείται από την Βουλή».

Χρηστίδης: Οι γυναίκες αποφασίζουν για το σώμα τους και την ζωή τους

Με μια σύντομη αλλά περιεκτική πρόταση στην σελίδα του στο Facebook απάντησε στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος τόνισε: «Οι γυναίκες αποφασίζουν για το σώμα τους και την ζωή τους. Θέλουμε περισσότερα δικαιώματα. Όχι λιγότερα».

Σδούκου: Κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι αντικείμενο αμφισβήτησης οι αμβλώσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε πως το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση είναι "απολύτως κατοχυρωμένο" και "δεν είναι ούτε υπό διαβούλευση ούτε υπό διαπραγμάτευση".

Αναφερόμενη στις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων, η κ. Σδούκου ήταν κατηγορηματική. «Ως γυναίκα και ως πολιτικός, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ανεπίτρεπτη». Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα δικαίωμα «απολύτως κατοχυρωμένο, λυμένο εδώ και δεκαετίες», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι ούτε υπό διαβούλευση ούτε υπό διαπραγμάτευση». Υπενθύμισε ότι το ζήτημα έχει κλείσει θεσμικά από το 1986 και τόνισε πως «η επαναφορά του στον δημόσιο διάλογο δεν συνιστά πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση», προσβάλλοντας τόσο τις γυναίκες όσο και τη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας.