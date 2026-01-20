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Έδεσε η σάλτσα ή έκοψε η μαγιονέζα;
Ανεμοδείκτης
15:56 - 20 Ιαν 2026

Έδεσε η σάλτσα ή έκοψε η μαγιονέζα;

Reporter.gr Newsroom
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Οι δημοσκόποι και ορισμένοι άλλοι έχουν πάρει κατά τα φαινόμενα στα σοβαρά το σχεδιαζόμενο (προς το παρόν) «κόμμα Καρυστιανού». Θα φανεί αν έχουν δίκιο ή όχι.

Μέχρι να φανεί όμως, όλα δείχνουν ότι η επίδοξη αρχηγός δεν θα έχει εύκολο δρόμο μπροστά της. Είτε επειδή η ίδια μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι άλλο ο ακτιβισμός και άλλο η πολιτική, είτε επειδή υπάρχουν και απρόοπτα. Όπως ότι μπορεί να εμφανιστεί κάποιος σαν τον Κύπριο ευρωβουλευτή-youtuber Φειδία Παναγιώτου και να μιλήσει για... συνεργασία.

Ο ίδιος εμφανίστηκε στον ΑΝΤ1 και είπε για την Καρυστιανού: «Ισως να της προτείνουμε στο μέλλον να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να κάνουμε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα». Οσο για αυτό το τελευταίο, δεν θα έχει πάντως καμία σημασία, είτε «δέσει» η σάλτσα, είτε «κόψει» η μαγιονέζα…

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 16:19
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