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Ολα τα &#039;χε το ΠΑΣΟΚ, η συνταγματική αναθεώρηση το μάρανε
Ανεμοδείκτης
13:40 - 21 Ιαν 2026

Ολα τα 'χε το ΠΑΣΟΚ, η συνταγματική αναθεώρηση το μάρανε

Άγγελος Κωβαίος
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Στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι οριακά και το Συνέδριο που ορίστηκε για το τέλος Μαρτίου προμηνύεται κρίσιμο, πιθανώς και επεισοδιακό.

Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι εντελώς λάθος και άκαιρη και υπαίτιος γι’ αυτό είναι ο Χάρης Δούκας, που θέτει το ζήτημα επίμονα και απαιτεί να δεσμευτεί το Συνέδριο ότι το κόμμα δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Όμως και αυτό που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, περί συζήτησης (μόνο) με τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, για το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, έχει μία παραδοξότητα. Ο λόγος είναι απλός. Οσα προοδευτικά κόμματα και να μαζευτούν, δεν διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να κάνουν το παραμικρό στη συνταγματική αναθεώρηση, πέρα από κάποιες προτάσεις. Η βασική συζήτηση θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει με τη ΝΔ…

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