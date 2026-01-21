Ολα τα 'χε το ΠΑΣΟΚ, η συνταγματική αναθεώρηση το μάρανε

Στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι οριακά και το Συνέδριο που ορίστηκε για το τέλος Μαρτίου προμηνύεται κρίσιμο, πιθανώς και επεισοδιακό.

Η συζήτηση περί συνεργασιών είναι εντελώς λάθος και άκαιρη και υπαίτιος γι’ αυτό είναι ο Χάρης Δούκας, που θέτει το ζήτημα επίμονα και απαιτεί να δεσμευτεί το Συνέδριο ότι το κόμμα δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Όμως και αυτό που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, περί συζήτησης (μόνο) με τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, για το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, έχει μία παραδοξότητα. Ο λόγος είναι απλός. Οσα προοδευτικά κόμματα και να μαζευτούν, δεν διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να κάνουν το παραμικρό στη συνταγματική αναθεώρηση, πέρα από κάποιες προτάσεις. Η βασική συζήτηση θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει με τη ΝΔ…