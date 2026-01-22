Ο Δούκας και ο Τσίπρας

Φαίνεται ότι ο Χάρης Δούκας έχει θέσει σε εφαρμογή κάποιο πολιτικό σχέδιο, αφού καθημερινώς πλέον ασκεί κριτική, έμμεση ή και όχι, στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το θέμα είναι πού καταλήγει αυτή η τακτική και τι θα επιδιώξει ο δήμαρχος Αθηναίων. Ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ θεωρείται το συνέδριο που έχει οριστεί για τις 27-29 Μαρτίου. Εκεί θα ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους.

Ειδικά για τον Χάρη Δούκα πάντως, ορισμένοι σημειώνουν ότι δεν θα έχει μία δεύτερη θητεία στη δημαρχία και ότι με αυτό ως δεδομένο, θέλει πρωτίστως να εξασφαλίσει την εκλογή του στη Βουλή. Και επειδή αυτό είναι το κύριο ζητούμενο, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο δήμαρχος να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα…