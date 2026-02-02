Δεν έχει νόημα αυτή η υπερβολή με τα αλκοτέστ

Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση επαίρεται για την επιτυχία του μέτρου των γενικευμένων αλκοτέστ και για το πόσο έχει μειωθεί η, ούτως ή άλλως επικίνδυνη και από κάθε άποψη απαράδεκτη, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Καλά και σωστά όλα αυτά, όμως υπάρχει και μία άλλη πτυχή. Μετά από το πρώτο αυτό διάστημα εντατικοποίησης των ελέγχων, δεν έχει πια κανένα νόημα η μέθοδος του καθολικού αλκοτέστ, για όλους ανεξαιρέτως όσοι περνούν από τα μπλόκα της Τροχαίας. Αυτό καταλήγει σε νυχτερινό μποτιλιάρισμα και σε εφιαλτικές καθυστερήσεις, σε τελική ανάλυση ισοδυναμεί με παρακώλυση και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Αυτή η λογική και αυτές οι μέθοδοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά, πλησιάζουν τα όρια του ολοκληρωτισμού. Καλό θα είναι οι συναρμόδιοι να το ξαναδούν. Να διατηρηθούν φυσικά οι έλεγχοι, όμως θα είναι εξίσου αποτελεσματικοί αν είναι δειγματοληπτικοί, έχει εμπεδωθεί πλέον από όλους ότι δεν πρέπει να οδηγούν αν έχουν πιει…